Luis Fabián Artime y Guillermo Farré, dos ídolos de Belgrano, coincidirán este viernes al mediodía en la presentación del nuevo DT. El primero como presidente del club de Alberdi, y segundo en lo que será su primera experiencia como entrenador.

Tras cuatro meses como ayudante de campo de Ricardo Zielinski en Estudiantes de La Plata, el Guille Farré asumirá en un Belgrano que perdió el rumbo en la Primera Nacional, después de empezar con el pie derecho con tres victorias.

La presentación será a las 13 via Zoom. Farré trabajará con Franco Peppino, ex zaguero surgido en el club y de 38 años (dejó la actividad meses atrás en Los Andes). El otro ayudante de campo será Mauro Conocchiari, ex compañero de Farré en Central Córdoba de Rosario.

Y como preparadores físicos trabajarán Ramiro Álvarez, con experiencia en las divisiones juveniles de Newell’s, y el uruguayo Fernando González, avalado por Alfonso Meoni, desde siempre PF del Ruso Zielinski.

Más allá de la presentación oficial, Farré y su grupo de colaboradores asumirán después del partido con Deportivo Riestra, el próximo lunes a las 15 como visitante. El equipo será dirigido en forma interina por la dupla Julio Constantín-Norberto Fernández.

Con 4-4-2

Después de la fecha libre y para volver al triunfo después de seis fechas sin triunfos, la formación Pirata iría con el esquema 4-4-2 y estos once: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Diego Novaretti, Wilfredo Olivera y Axel Ochoa; Ulises Sánchez, Emiliano Romero, Santiago Longo y Mariano Miño; Juan Pablo Ruíz Gómez y Pablo Vegetti.