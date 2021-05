Talleres en menos de una semana quedó eliminado de la Copa de la Liga Profesional Argentina (perdió en cuartos de final ante Colón, por penales) y de la Copa Sudamericana (perdió ante Bragantino 1-0). Pero además de perder dos partidos, ahora la “T” también pierde a un jugador importante, Franco Fragapane. El delantero será parte de la MLS de los Estados Unidos.

“Fraga” fue presentado este miércoles por la mañana en Minnesota United FC. No será el único argentino ya que allí también juegan dos que conocen el fútbol de Córdoba: Ramón “Wanchope” Ábila (ex Instituto) y Emanuel “Bebelo” Reynoso (ex Talleres).

El pase de Fragapane a la MLS venía sonando desde hace un tiempo, pero no se concretaba porque el “Matador” estaba en triple competencia: Copa de la Liga, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

Es más, el entrenador de Minnesota ya venía asegurando que el pase de “Fraga” estaba hecho y que solamente faltaban unos papeles. “El papeleo de Fragapane dio otro paso adelante, estamos esperando que reciba lo que hace falta. Podría ser hoy, no ha pasado. Pero si se da el lunes, esperamos que viaje el mismo lunes o martes”, había dicho Adrian Heath.

En contrapartida, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, había asegurado que a pesar de las ofertas que habían recibido, no se iba a ir nadie hasta junio. “Ya al final de mayo o de junio veremos si alguien se vende. Hoy pensamos sólo en lo deportivo. Ya evaluaremos después, como hacemos siempre. Se quedan todos hasta junio”, había declarado Fassi a Mundo D.

Ahora todo cambió, con un nuevo panorama por las recientes eliminaciones, Talleres empieza la reconstrucción.