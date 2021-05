Finalmente este viernes cerca del mediodía fue presentado Guillermo Farré como nuevo director técnico de Belgrano, en reemplazo del despedido Alejandro Orfila. En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el presidente de la institución de barrio Alberdi, Luifa Artime y el Director Deportivo, Mauro Óbolo.

“Quiero darle la bienvenida a uno de los últimos ídolos que han vestido la camiseta celeste. Seguramente nos va a dar la felicidad a toda la gente ‘Pirata’, sabiendo que has vuelto a casa, Guille. Hemos estado reunidos varias veces antes. Siempre fue un anhelo que vuelvas a casa”, arrancó Artime.

Luego sería el turno del propio Farré, que contestó las preguntas de los periodistas que siguieron la conferencia de manera virtual. “Es el momento en que se presenta la situación. Uno por ahí se proyecta en querer conseguir o lograr algún cargo, pero los tiempos son los que se presentan. Lo tomo con muchísima responsabilidad porque es lo que me toca. De hablar de si era este el momento o si lo esperaba más adelante, es hablar sobre supuestos. Estoy enfocado en este momento para dar el máximo”.

Ya pensando en el equipo que se verá en cancha y la idea que tiene Farré al respecto, expresó: “Lo primero que se tiene que pregonar en mi idea de juego es el estilo. Tiene que ser un estilo que vaya de la mano con la esencia del club. Mas allá del sistema táctico, el estilo es lo que lo hará diferente. Un equipo con el que considero que la historia del club necesita. Que sean equipos agresivos, dinámicos y que transmitan el deseo de ganar cada pelota como si fuese la última. Más allá del sistema a utilizar, tratar de transmitirle lo que uno quiere del estilo de juego. Hay que analizar y ver las características de nuestros jugadores, ver el equipo al cual vamos a enfrentar y más allá del sistema está la esencia que quiero de mi equipo”.

“Guille” también habló de su etapa como jugador y de lo que pone en juego al asumir el compromiso de ser técnico y también poner en juego su idolatría. “Sin dudas el resultado es condicionante para la opinión. Lo que pasó ya pasó, estoy agradecido a lo que me dio Belgrano como jugador. Estoy en la obligación de darle lo mejor, mi compromiso, mi respeto a la gente, pero en lo personal te digo que cuando he tomado una decisión siempre conlleva tomar riesgos y ahí uno tiene que tener la personalidad para enfrentarlo con el mayor profesionalismo y lealtad. No tengo dudas de que en este momento, en la situación en que se presenta, Belgrano es un gran desafío en el que quiero ser parte de un crecimiento. Sé lo que me juego pero soy consiente de que si uno puede aportar algo positivo lo voy a disfrutar el doble”, explicó.

Además, explicó cómo se plantea los objetivos para con el equipo: “En lo inmediato, saber que hay que plantearse cosas a corto plazo y que sean alcanzables, eso hace que seamos creíbles y hace que con el tiempo se pueda conseguir un objetivo mayor. No podemos mirar más allá del próximo partido y de acuerdo al primer objetivo que se tenga se volverá a analizar si se va por los caminos correctos. Hay que ser consientes que para conseguir un sueño es importante que se consiga producto de un camino que se transita con responsabilidad. Los resultados van a ser los que nos den posibilidad de tener confianza día a día”.

Por otra parte, se lo consultó sobre su recordada frase en la que hacía referencia a que Belgrano es un equipo “hijo de p...”, que complicaba a todos los rivales. “Es parte de lo que siento. La esencia de Belgrano necesita que el equipo transmita eso dentro de la cancha. Somos consientes de que cuando un equipo prevalece el orden y son intensos tienen ese rótulo de equipos difíciles. En mi equipo va a prevalecer la esencia de que vamos a ser difíciles para los rivales. En gran parte de lo que dije aquella vez es lo que siento y lo que considero que sería bueno de instalar en el equipo”.

Sobre la influencia que puede tener sus años bajo el mandato de Ricardo Zielinski tanto como su técnico, como siendo su ayudante en la última etapa en Estudiantes, Farré consideró: “Yo estuve bajo las ordenes del ‘Ruso’ durante cinco años y fueron cinco años maravillosos con un estilo de juego que nos caracterizaba y que éramos respetados en el fútbol argentino. Entonces yo no puedo dejar de lado esa enseñanza o ese sentimiento y sensación que ese equipo transmitía. Obviamente que con su personalidad pueda hacerlo en su máxima expresión pero a esa misma idea y ese mismo estilo tengo que darle mi impronta. La verdad que me ha instalado una forma de manejarse que hace que los equipos sean complejos, sólidos y creo que la esencia de Belgrano se lleva muy bien con un estilo de esos. Después a todo eso habrá que ponerle una impronta personal”.