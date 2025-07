Belgrano: Mariano Troilo habló de su futuro y el Luifa Artime confirmó su cotización

Ganó Belgrano, un contundente 3-0 sobre el subcampeón Huracán como vistante que ratificó su poderío ofensivo y a la vez, evidenció una mejoría en al defensa. Su punto débil. Y con una sólida actuación de Mariano Troilo.

El zaguero, que levantó su rendimiento y fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección argentina, está en el radar de clubes europeos como el Pisa de Italia, que averiguó condiciones para adquirir el pase. Con una cotización que subió tras la citación al seleccionado.

Los celestes celebran el gol de Jara en el duelo entre Huracán y Belgrano, en Parque Patricios. (Fotobaires)

“No sé si fue el último partido, de se encarga el representante (José Antonio Fauro) y el presidente (Luis Fabián Artime). Si me toca quedarme me brindaré al máximo”, afirmó el Nano Troilo en LV2.

Y a propósito del presente de Belgrano, destacó: “Fue un partido duro y trabajado, pegamos en los momentos que teníamos que hacerlo ante un rival que fue finalista en el último torneo. Se notó la jerarquía de mitad de cancha para adelante”.

#Belgrano | @luifagol en transmisión de @FanaticosLVDOS en @LvDosCordoba : "contento con el encuentro del Chinito con el gol, de Franco (Jara) y Passerini. La defensa anduvo bien. Resolvimos bien un partido díficil" pic.twitter.com/EO1gJADZ3D — Fanáticos (@Fanaticos_LVDOS) July 13, 2025

A su turno, el Luifa Artime confirmó la cotización de Troilo. A modo de trascendido se hablaba de 10 millones de euros. “El mercado cierra el 24 de julio, no sé si va alguno. Puede pasar cualquier cosa hasta el cierre. ¿Cuánto sale Troilo? 11 millones de dólares netos por el 80% del pase y hoy demostró que vale eso”. subrayó.

La formación inicial de Belgrano ante Huracán, en Parque Patricios, por la fecha 1 del Torneo Clausura 2025. (Prensa Belgrano)

LO QUE DIJO EL TÉCNICO DE BELGRANO

“El equipo jugó un buen partido, lo positivo fue la personalidad que demostró, lo vinimos a ganar. Hemos tenido mucha efectivadad, eso es importante en este juego", resaltó Ricardo Zielinski, técnico de Belgrano.

Ricardo Zielinski, el DT de la "B", conforme y tranquilo con el equipo (Prensa Belgrano).

“Somos un equipo en formación, con varios jugadores nuevos que se adaptaron rápidamente. El rival tiene méritos, en algún momento defendimos bajo. La idera era tener la pelota, hacer un buen partido en forma individual y colectiva", completó el Ruso.