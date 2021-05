“Vengo de la generación del año ’60 en la que por la Dictadura no tuvimos infancia ni adolescencia y vino Maradona junto con la democracia y nos dio alegrías”, con esas palabras Cacho Piña intenta describir todas las cosas que le generaba y sigue generando Diego Maradona, por el cual compuso un tango. El próximo 25 de mayo además de ser un día histórico para Argentina por conmemorarse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo que derivó en la constitución de la Primera Junta de Gobierno, también se cumplen seis meses de la muerte del astro futbolístico argentino.

//Mirá también: Soy leyenda: Diego Maradona no morirá

En un país como Argentina pareciera que pasó mucho tiempo más que el que realmente pasó desde que “el Diego” pasó a la inmortalidad, ahora sí para siempre. El dolor sigue quedando y aun así todos los días hay algún suceso ya sea deportivo, social o político con el cual se evoca a Maradona.

Cacho Piña escribió la letra del tango al que Alex Macía le pone voz. Cacho Piña | Web

Tanto es así que en este tiempo Cacho Piña no quería quedar exento y necesitaba expresar todo eso que sentía de la mejor forma que conoce, la música. Por eso decidió componerle este tango a Maradona que lleva su letra y que es interpretado por su compañera Alex Macía.

Diego Maradona, un símbolo mundial

Obviamente son muchas más las razones que emocionan y que derivaron en este tango, todas surgen a partir de situaciones que le tocaron vivir y que le fueron más fáciles sortear gracias a la icónica imagen de Diego.

El astro argentino, campeón del mundo con la Selección Argentino en 1986, es el máximo ídolo de la institución napotilana. Gentileza

“Cada vez que ando por el mundo es increíble. Es para escribir un libro la cantidad de cosas que hemos visto por ser argentinos como Maradona”, explica Cacho a Vía Córdoba.

Entre esas historias destacadas se encuentra una justamente en la Italia que tanto amó y odió a Maradona. “He andado mucho desde chico dando vueltas por el mundo con la música. Al Duomo di Milano entramos gratis gracias a dos gringos de la Italia del norte, la Italia enemiga de Maradona. En esa Italia nos hicieron entrar gratis, nada más porque yo siempre viajo con un equipo de la AFA que tiene la bandera argentina y tengo una remera de la asociación con una bandera de Córdoba y de Argentina”, rememora Cacho.

//Mirá también: El estadio del Napoli se llama oficialmente Diego Armando Maradona

Esa, lógicamente no es la única. Las historias de Diego ayudando a argentinos son innumerables, algunas se conocen públicamente y otras no. En este caso no fue una ayuda directa de él, pero sirvió.

Cacho Piña es autor de diferentes temas dedicados a grandes íconos argentinos. Cacho Piña | Web

Así lo cuenta Cacho: “En Riga, capital de Letonia, pasamos cuatro días y cuando recorríamos se daban vuelta a mirarnos, no entendíamos por qué y era por el buzo de Argentina. ‘Argentina, Maradona’, te decían. Esa noche nos invitaron después de tocar a una cena increíble. Hemos estado en muchas cenas de agasajo, hemos estado en cenas con Putin, pero esa fue una cosa increíble y nosotros éramos agasajados por ser argentinos”.

“La Argentina es Maradona y Messi, no existe -como otros tiempos- el Che Guevara, Eva Perón, no existe el granero del mundo, la carne, la soja. No es que yo no vea el costado negativo de Maradona. Él nunca se planteó como ningún ejemplo de nada. El lado positivo de Maradona es mucho más valorable que el negativo”, considera Cacho.

El tango a Maradona y su rica historia

“Sembró alegría en el pueblo. Llenó de gloria este suelo”, dice el cuarteto del Potro Rodrigo sobre Maradona y Cacho Piña coincide plenamente en la imagen de unión que generó Diego, sobre todo durante el Mundial de México 1986.

“Vengo de la generación del año ’60 en la que por la Dictadura no tuvimos infancia ni adolescencia y vino Maradona junto con la democracia y nos dio alegrías”, enfatiza Cacho Piña, quien también está al frente de la Asociación Jóvenes por el Arte y la Cultura.

Diego Maradona luego de ganar su primera Serie A en 1987. (AP)

Y remarca: “En la época del Mundial del ’86 no hubo grieta. Creo que fue la única época de la historia de la Argentina que no hubo grieta, la grieta viene en el ADN del argentino. Salías a festejar y veías los autos último modelo y sus dueños abrazados con los cirujas del bajo Yapeyú que andaban en carros. Yo le profeso una gran admiración y un gran respeto, sin desconocer que se mandó cagadas. Le respeto la forma en que se plantó ante el poder, ante el poder mafioso de la FIFA. Fue un tipo único e irrepetible. Por eso le hice este tango con toda la admiración y respeto que le siento. El tango termina diciendo diego no morirá jamás”.

//Mirá también: Diego Maradona ya descansa en el verde césped y arropado por los colores que amó

“El pueblo está llorando por tu partida. No encuentran consuelo, tienen el alma herida. Tu fuego se apagó, si parece mentira. Siempre nos enseñaron que nunca muere un dios, esta vez tu gambeta la muerte no esquivó. No te ayudó la suerte tampoco el descontrol. Siempre estarás presente en la mano de Dios”, dice parte de ese tango que a tantos emociona.

Y remata con fuerza: “La pelota no se mancha dijiste con dolor. Fue cuando te enfrentaste a la mafia del fútbol con coraje y valor. Las piernas te cortaron, pero el paso del tiempo te dio la razón. En el mismo partido, dos goles convertiste: uno con picardía, otro de antología que al imperio doblegó y las Islas Malvinas gritan agradecidas por tu increíble gol. Diego con la pelota en el ’86 logro que en la Argentina -la humilde y la careta- fuéramos felices todos juntos y sin grieta. Diego no morirás jamás”.