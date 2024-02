Después de la rotación en Talleres, la formación para Barracas en la previa del clásico con Belgrano

El Talleres que aplicó la rotación contra Argentinos estaba perdiendo el partido hasta 10 minutos antes del final. Walter Ribonetto puso en escena a varios de los titulares, fundamentalmente a Ruben Botta, y lo pudo dar vuelta. Todo hace pensar entonces que vuelve la formación principal para la visita a Barracas Central, este lunes a las 19.15. Paso previo al clásico con Belgrano.

De este modo Talleres se parecería más al del empate 2 a 2 con Instituto, con algunos puestos en estudio por parte del entrenador. Por ejemplo en el lateral por izquierda, donde seguiría el venezolano Miguel Navarro, protagonista del polémico penal que sancionó Darío Herrera ante el Bicho.

Talleres vs. Rosario Central, por la Copa LPF 2024 Foto: Pedro Castillo

Pero de todos modos Lucas Suárez volvería a la titularidad, ahora como zaguero y junto a Matías Catalán, dos que descansaron en la fecha pasada, y más allá del buen rendimiento de Juan Gabriel Rodríguez (autor de un gol) y el colombiano Kevin Mantilla.

Lucas Suárez jugará de lateral izquierdo ante Instituto. (Prensa Talleres) Foto: Prensa

Juan Camilo Portilla, Juan Carlos Portillo y Ramón Sosa tendrían continuidad en el equipo, y se descuenta que volverá el desequilibrante Botta. Como así también Federico Girotti (convirtió el gol del triunfo), para hacer dupla de ataque con Nahuel Bustos.

Federico Girotti marcó el 2-1 de Talleres ante Argentinos Juniors en el Kempes por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

Guido Herrera; Gastón Benavídez, Catalán, Suárez y Navarro; Botta, Juan Portillo, Portilla y Sosa; Bustos y Girotti; la probable del Tino Ribonetto para enfrentar a Barracas en cancha de Huracán, partido que viene liberado por la TV Pública.

EL JUGADOR DE SELECCIÓN QUE SE GANA UN LUGAR EN TALLERES

“Tenía mucha ansiedad por jugar porque venía de un parate relativamente largo, sin pretemporada y el último partido oficial que había jugado fue con la selección venezolana, en noviembre, contra Perú. Pero traté de disfrutarlo al máximo y creo que cumplí con lo que me pidió el profe (por Walter Ribonetto)”. Así vivió su debut Miguel Navarro, el lateral izquierdo refuerzo de Talleres.

“En lo físico me sentí superbién porque antes del partido, unos días antes, hice como una especie de minipretemporada que me puso muy bien, pese a que no estoy al ciento por ciento de mi mejor nivel físico”, le confió a Mundo D.

El venezolano Miguel Navarro tuvo su estreno con la camiseta de Talleres. El lateral se ilusiona con afianzarse en la "T". (Prensa Talleres) Foto: Prensa Talleres

Y sobre la jugada del penal que le sancionó Darío Herrera contra Argentinos, expresó: “Para mí no fue. Es una jugada superrápida porque ví que Juan (Rodríguez) fue a cerrar al jugador de ellos y yo me metí en su espacio. Juan me recorta hacia adentro y yo, pues, me deslicé para tratar de llegar a la pelota y en ese momento él llega antes que el rival y la toca hacia adentro. No fue el rival el que la toca antes. Y al ver eso, lo que hice fue recoger la pierna. Pero yo en ningún momento toqué al jugador de Argentinos”.