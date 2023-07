Denunciaron a Damián Córdoba por no pagar la cuota alimentaria de su hija: “Él quiso ocultar su existencia”

Juana, la expareja de Damián Córdoba, realizó una denuncia penal ante la Justicia de Córdoba por el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte del artista. La mujer brindó una entrevista a Intrusos y explicó su situación actual.

Denunciaron a Damián Córdoba por no pagar la cuota alimentaria

En el fragmento emitido en el ciclo de América TV, Juana contó: “Me mandó a seguir y me amenazaba que no mostrara a nuestra hija”. Y añadió: “Él quiso ocultar su existencia”. Ante la charla, la mujer demostró la relación negativa que tiene con el cuartetero.

Luego, la expareja denunció públicamente que Damián Córdoba no paga la cuota alimentaria desde el pasado mes de febrero. Ante esto, detalló que tanto ella como la niña están viviendo en un garaje prestado, que ni siquiera cuenta con un baño.

Entrevista completa de la expareja de Damián Córdoba en Intrusos