En la tarde del martes, el viceministro de Ambiente y Desarrollo sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, confirmó que “algunos de los focos del incendio” forestal que se inició el 24 de enero pasado en Cuesta del Ternero “están contenidos, no controlados”.

En el marco de una conferencia de prensa en la localidad andina de El Bolsón junto a autoridades provinciales y locales, el funcionario dijo: “Creo que sería una irresponsabilidad decir que (el fuego) está controlado, porque el control implicaría que la situación no va a volver a crecer y no sabemos, no podemos decir que eso no vaya a ocurrir”, señaló Federovisky.

En el evento, el funcionario también se presentó junto al ministro de Producción y Agroindustria de la Provincia, Carlos Banacloy, y el intendente local, Bruno Pogliano.

El incendio de El Bolsón está “contenido pero no controlado”

Además, sobre la situación actual del incendio, Federovisky, agregó que hasta el momento “hay muchos focos activos circunscriptos pero activos en situaciones que podrían resultar amenazantes”.

De esta manera ya son, alrededor de unas 250 personas quienes continúan trabajando para contener las llamas, incluso, en el reporte diario de Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente se indicó que son 148 las personas convocadas por la Nación, “combatientes forestales de la Brigada Nacional del SNMF, de la Administración de Parques Nacionales y de las provincias de Córdoba y Neuquén, las que proveyeron recursos humanos a solicitud del SNMF para fortalecer las tareas de manejo de este incendio”.

Además, hay personal técnico del Ministerio de Ambiente, un asistente y coordinadores de la Regional Patagonia y de la Regional Centro.

El incendio no logra ser controlado Ministerio de Ambiente de la Nación

En cuanto a logística, operaron 4 helicópteros y 3 aviones hidrantes con base en Bariloche pertenecientes al SNMF, 6 autobombas, 5 camionetas pick up, 1 camión logístico de comunicaciones, 1 camión y 1 camioneta utilitaria para transporte de personal, y un camión cisterna de YPF de abastecimientos a medios aéreos.

A partir del martes se sumaron al trabajo “39 brigadistas de Catamarca, PN Calilegua, PN Copos, PN Aconquija, PN El Rey y Jujuy”, apuntó el Splif.

Asimismo, el Splif informó que “como ocurre desde el martes pasado, brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, con móviles y equipamiento de combate siguen trabajando en el Sector 6 que es por donde ingresó el fuego a la provincia de Chubut”.