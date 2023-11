La fuerte autocrítica de L-Gante y de qué está arrepentido: “Había armas cerca de los menores”

Tras haber estado tres meses detenido, L-Gante recuperó su libertad y decidió enfocarse de lleno en su nueva etapa personal y artística. El cantante de General Rodríguez visitó el programa de televisión La peña de Morfi. Allí reflexionó acerca de su pasado y hasta hizo una fuerte confesión acerca de las acciones que tuvo en el pasado y que no está orgulloso de haber cometido.

Luego de pasar casi 100 días privado de su libertad, Elián Valenzuela más conocido como L-Gante retomó su rutina. Aunque en esta nueva etapa, tal como él mismo declaró en varias oportunidades, decide llevar las cosas con más tranquilidad y sin tantos escándalos. Además, se encuentra enfocado en su gran regreso a los escenarios.

El próximo 20 de noviembre el referente del movimiento RKT hará un show en el Luna Park como parte de la presentación oficial de su álbum, Celda 4. Un disco que compuso mientras estaba detenido y que fue inspirado por el encierro y las ganas de reencontrarse con su público.

L-Gante vuelve a los escenarios con un show histórico para su carrera: cuándo y dónde se presenta Foto: Instagram

Mientras tanto, el artista visitó el programa La peña de morfi, conducido por Diego Leuco. Allí reflexionó acerca de su presente y cómo vive su regreso a la música. “La verdad que me gusta mucho lo que hago, así que siempre estoy pensando en qué hacer, que grabar, que video hacer. No me gusta detenerme. Aparte con lo que me pasó ahora quiero darle más aún. Que no me baje nada”, comentó.

La autocrítica de L-Gante sobre usar armas en sus videoclips

Luego, durante la charla el cantante mencionó ciertas cosas de las cuales se arrepiente. En especial, hizo mención al uso de armas en algunos de sus videoclips. “Ese video tiene una parte muy bizarra. Me pongo a pensar si yo en ese momento era un ignorante o qué fue”, dijo L-Gante con total sinceridad en alusión a las acusaciones que ha tenido en aquel entonces.

“Hay cosas que las veíamos normales en el barrio, como el ejemplo que doy siempre, armas cerca de los menores. Yo mismo me veo en el videoclip así y obvio que estaba descargada. Me lo pasó uno por ahí y había menores”, señaló, haciendo un fuerte mea culpa.

L-Gante y Jamaica Foto: foto: intagram

“Llegué a darme cuenta de que son cosas que están normalizadas. Las ves normales en los barrios bajos. Quizás no era culpa mía ser un ignorante, pero para todos era normal”, aseguró en su charla con Diego Leuco. Incluso, también recordó el video de su primer mega hit “L-Gante RKT”: “Nadie decía ‘¿qué hace un nene haciendo eso? Eso está mal’. Nadie. Ahora yo soy uno de los que dice que está mal eso. Olvidate”, aseveró.

Además, envió un contundente mensaje para la gente que lo sigue y lo toma como ejemplo. “No se necesitan esas cosas para vivir bien. Es más, hasta te trae problemas”, señaló haciendo alusión a su detención. También destacó la importancia de la familia y la educación.