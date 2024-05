" Me parece que el gobernador está haciendo bien las cosas” dice la tenista y empresaria Mercedes Paz

En un extenso reportaje televisivo, la conocida empresaria tucumana y referente mundial del tenis no escatimó adjetivos al analizar la situación actual y la crisis por la que están pasando las empresas.

-” Yo creo que, si el sacrificio es en pos de salir de esto, vale la pena porque había que ordenar en algún momento. Mi preocupación es esa. Si es que vamos a llegar antes que estalle. Tengo ese miedo social, pero, por otro lado, tengo la esperanza”,

-Contame un poco de tu vida en los últimos años.

-” Sigo viviendo en Tucumán. Viajo mucho porque soy la capitana de la Selección Argentina de Tenis. Eso hace que tenga algunos compromisos. Este año hemos jugado en Bogotá y hemos clasificado para el ascenso a la zona mundial, que se juega el partido en noviembre contra Brasil. Revancha de la última vez que habíamos jugado en Tucumán. Y después en julio son los Juegos Olímpicos en París. Y voy como capitana de la Selección Argentina de Tenis de mayores. Por otro lado, soy empresaria. Tengo mis locales de McDonald’s acá. Soy madre. Tengo a mi marido y a mi hijo acá en Tucumán”.-¿Cuántos hijos tenés?-” Tengo un hijo con mi marido y dos hijos de mi marido. O sea, son una familia ensamblada”.

- Vivís acá, vas afuera, mirás, comparás. ¿Cómo ves Tucumán hoy?

-La verdad que tengo esperanza. Me parece que el gobernador está haciendo bien las cosas. En el sentido de que, si bien hay un ajuste muy pronunciado, lo veo ordenado, lo veo con una proyección. Y eso me da muchísima esperanza. Sé que está pasando un momento difícil, como lo está pasando el país. Pero me parece que era un momento de ordenar. Lo que siento es que vamos hacia un objetivo de un orden fiscal. El tema es hasta cuándo la gente va a poder soportar todo esto, ¿no? Pero la verdad que sí me gusta cómo está actuando él”.

- ¿Sector empresas, ¿cómo está?

-” Se ve muchísimo la retracción. Nuestra empresa es masiva. Entonces, obviamente, es un lujo, no es una necesidad. Entonces, sí se ve ese ajuste, lo estamos sintiendo. Por más que los costos, por ahí un “conito” la gente pueda acceder. Entonces, sí se ve una retracción bastante importante”.

-Y estos aumentos, por ejemplo, del gas. Hoy sale el sector de hotelería y gastronomía hablando del aumento del gas. ¿Cómo se soporta?

-” Bueno, nosotros sí tenemos bastante consumo de gas, pero nuestro mayor consumo es la electricidad. Nuestras máquinas tienen mucho más gasto de electricidad que de gas. Pero, lo estamos luchando”.

- ¿Cómo lo ves entre la aplicación y la gente que va al local?

-” Es preocupante porque uno tiene que mantener todos los costos fijos. McDonald’s es un negocio de volumen en donde, cuando hay una recesión como esta, se siente mucho porque vos tenés 270 empleados más los costos fijos que, si bien todavía no ha subido, sabes que eso va a subir. Todos los panoramas económicos en un momento te decían, bueno, va a haber que ajustar el cinturón y manejar con el volante firme hasta junio, julio. Esa línea se corrió un poco más, bastante, me parece que va a ser todo el año. Pero yo creo que si el sacrificio es en pos de salir de esto, vale la pena porque había que ordenar en algún momento. Mi preocupación es esa. Si es que vamos a llegar antes que estalle. Tengo ese miedo social, pero, por otro lado, tengo la esperanza”.

-¿Te preocupa? Ese pasado que has vivido.

-” No, me preocupa que no lleguemos a la línea final. Me parece que vamos por el camino correcto, pero la recesión que hay es muy importante y me preocupa eso. Hasta dónde puede la gente ajustarse para poder lograr el orden final. O sea, yo creo que una vez que eso se acomode, vamos a estar bien, pero me da miedo eso. ¿Qué pasa si nos quedamos sin nafta en el camino?”

-Ayer salieron las encuestas diciendo que la aceptación de Milei sigue igual.

-” Lo que pasa es que, es lo que te digo, yo sí creo que se están haciendo bien las cosas. Mi preocupación es si la gente va a poder sostener este sacrificio, porque la gente hoy yo creo que lo está apoyando porque cree que era la salida que teníamos. Pero es difícil proyectar. Me preguntas a mí, yo creo que el camino es este. ¿Cuál es mi miedo? Que nos queden esos cinco kilómetros de la maratón, ¿viste? Cuando estás por llegar, que te quedes sin piernas. Ese es mi miedo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una empresa que es muy solvente, tenemos una marca muy fuerte por detrás, pero los gastos, cuando vos estás proyectando una venta que después no llegas a esa venta, obviamente tenés que sostener todo este sistema. Estamos viviendo la crisis”.

-Los costos físicos te aumentan.

-” Un montón. Entonces eso nos tocó también una reinversión de imagen en el portal, porque es lo que te digo, yo sí creo que vamos a ir mejor, pero sé que al principio me dijeron seis meses, ahora yo sé que eso van a ser doce meses. Creo que sí vamos a llegar bien, esa es mi esperanza. Yo soy optimista siempre”.