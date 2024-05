Jaldo nombró a Ricardo Ascárate como interventor del ERSEPT

Luego de su designación como interventor del ERSEPT (el Ente único de control y regulación de los servicios públicos provinciales de Tucumán), el ingeniero Ricardo Ascárate hace un repaso de sus primeros días en el cargo, las necesidades que afronta el sector y los desafíos que representa su flamante nombramiento. En una extensa entrevista televisiva el funcionario detallaba:

- Usted hoy tiene un lugar expectante, primero como político, y segundo desde el punto de vista técnico.

-” Sí, la verdad es que la convocatoria que me ha hecho el Gobernador (Osvaldo Jaldo) es uno de los lugares más interesantes para el desarrollo de la buena práctica profesional de la ingeniería y el desarrollo político de la provincia. Increíblemente esas dos cosas que a veces pareciera que no se conjugan, hay que saber conjugarlas. Yo agradezco siempre al Gobernador por la oportunidad, en este caso en particular, que me ha dado. Estaba en el proyecto de algunas cosas muy grandes para Tucumán y ahora me ha pedido el contralor de las concesionarias. Pero dentro de esto, la semana pasada, hemos tenido la oportunidad con Santiago Yanotti de hacer una sucesión de reuniones en Buenos Aires, en mi caso en particular me he reunido con el Gerente General de Energas a nivel nacional, el Ingeniero (Carlos) Casares, con el Secretario de Energía de la Nación, (Eduardo) Rodríguez Chirilo, y con las autoridades del máximo nivel del ENRE, que es el organismo regulador de energía. Porque hay temas que en Tucumán ya debían tener solución y que no han tenido solución porque, lisa y llanamente, hay organismos nacionales que lo han impedido”.

- ¿Cómo por ejemplo?

-” El ejemplo concreto, que estamos corrigiendo ahora, es el no tener en funcionamiento la doble terna del Bracho Cevil Pozo, que es una obra que está pagada por la provincia de Tucumán. Es recablear una línea poniendo un cable que admite alta conductividad eléctrica y alta resistencia térmica, que duplica la capacidad de transporte de esa línea. Es una línea que está diseñada para trabajar a 700 amperes de intensidad, en una doble terna de 132 kilovolts, y que con esto va a llegar a transportar una intensidad de 1.400 amperes en el tope, o sea el doble”.

- ¿A quién beneficia eso?

-” Eso beneficia no solamente a la provincia de Tucumán, eso beneficia a todo el norte argentino porque es una línea fundamental de Trasnoa. Es la línea por la que mandábamos todo el circuito de alta tensión cuando teníamos cortado el cable subterráneo en la calle Marco Avellaneda. Entonces ahora a esa línea tenemos la posibilidad de duplicarla. El cable está comprado, la empresa que hace la contratación tiene el cable comprado, todo el sistema de recambio listo, y lo hemos tenido paralizado el año pasado y el anteaño pasado, que es el momento en que ya teníamos el cable comprado y la obra definida, solamente por la intrusión en la zona de la línea de alta tensión. En cinco puntos hay intrusiones, o sea hay construcciones en la zona de exclusión bajo una línea de alta tensión. Ahí hemos terminado de ver, ya con la empresa Trasnoa, se han hecho los pedidos de desalojo en el Juzgado Federal, que se han tramitado recién este año, recién en estos meses”.

-¿Con la gente que vive ahí?

-” Sí. Y por otro lado hemos hecho la solicitud a nivel nacional para poder hacer el recambio del conductor, que lo que vamos a colocar es un cable que tiene mucha menos deformabilidad, por lo tanto, va a tener una altura libre que va a estar un metro y medio casi arriba de la situación actual. Es un cable que se deforma menos. En concreto, esa obra paralizada, la prensa tucumana significa tener que soportar los cortes en los veranos, no este, el anterior también. La otra cuestión, hemos estado viendo cosa que es grave, los esfuerzos que está haciendo en este momento el ingeniero Casares para lograr que Brasil no ceda a parte del cupo boliviano de gas, caso contrario no vamos a tener gas para generación, nos va a faltar gas para consumo residencial en todo el Norte Argentino. Esto se debe sí a las obras que se paralizaron desde octubre del año pasado, que eran las adjudicaciones de la reversión del gasoducto troncal del norte. Recién el año pasado han empezado las reversiones en las dos estaciones en Córdoba. Hablamos de Ferreyra y de Deán Funes. Pero esto va para este año y para el año que viene, porque para el invierno del año que viene probablemente tampoco esté solucionado”.

-Entonces, ¿tenemos que seguir trayendo de Bolivia?

-” Seguimos trayendo gas de Bolivia, pero, además de eso, con un contrasentido: la cuenca argentina de gas puede hoy día meterle gas por Bolivia a Brasil. Es más, los mercados del sur de Brasil están deseosos de que terminemos la reversión nosotros porque podríamos inyectar gas vía Bolivia a todo el sur de Brasil. Pero bueno, son esas incongruencias en donde, insisto en una palabra, en donde algunos creen que es política parar obras que son técnicas. Y a ver, no hay condiciones cuando uno para una obra de infraestructura, que puedan ser superadas o que puedan ser devueltas del tiempo perdido. Esto hay que ser muy claro. Y por último, lo que sí estamos discutiendo también, lo hemos discutido con Rodríguez Chirilo, que es el Secretario de Energía, es el pedido de, al igual que ha hecho Jujuy con el dique de las maderas o las presas en Salta, se devolución a la provincia de Tucumán de las centrales hidroeléctricas, que son de la provincia de Tucumán y que han terminado concesionadas desde el año ´95 y vencen a finales del 2025, o sea, en el año 2026, ya tienen que volver a la provincia de Tucumán los diques y las centrales hidroeléctricas”.

- ¿Esa es gestión de Jaldo?

-” Sí, sí. Lo que queremos hacer dentro de la gestión de Jaldo es devolver el Cadillal y darle plena potencia al dique, recuperar integralmente el dique y la capacidad de generación que tiene, que es la gran obra que hizo Celestino Gelsi y que se inauguró en el ´66, porque en realidad él la inicia en el año ´61 o ´62″.