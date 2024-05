El nuevo interventor del ERSEPT, Ricardo Ascárate, explica la situación de los servicios en la provincia

El ex secretario de Energía y actual interventor del Ente Único que regula el agua y la energía en la provincia, Ricardo Ascárate, detalló como se está trabajando desde su reciente cargo y la situación de las empresas responsables de abastecer los servicios básicos a tucumanos y tucumanas. Ascárate, en una extensa charla con el periodista Germán Valdez, explicó los desafíos que enfrenta el organismo que interviene para garantizar el acceso al agua y la energía en Tucumán.

- Ingeniero, hablemos de SAT y EDET.

-” Son los dos contratos que tiene la provincia de Tucumán. En el caso de EDET, es una empresa privada. Una concesión que ha iniciado también en la década del ´90 y que tiene un organismo regulador, que yo estoy ahora en este momento a cargo de la intervención. En el caso de EDET en particular hay una ley, un decreto de necesidad de urgencia del gobernador, que ha determinado que se conforme una comisión mixta, de la cual yo formo parte, junto con el Ministro de Economía de la provincia de Tucumán, y con la Comisión de Energía y la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la legislatura. Nosotros hace ya 3 semanas atrás hemos entregado en la Legislatura la totalidad de la documentación, desde el ´95 hasta la fecha, de todos los cambios de contrato que hubo, de cuál es la realidad del contrato actual. Hemos entregado todas las modificaciones del cuadro tarifario, las RTI cada 5 años. Todo eso es la documentación en discos, porque en físico serían, no sé, carretillas con biblioratos que tenemos que llevar. Ahora, también muy claro en esto, hemos dicho: señores, esta es la situación del contrato, lo que hay que hacer ahora es analizar cumplimiento o incumplimiento”.

“Porque hemos analizado el índice de calidad técnica de la empresa, cómo ha sido en cada periodo de la concesión. Y, por otra parte, la relación entre el índice de calidad técnica del servicio y la tarifa, que esto es un poco la misión de un órgano regulador. Esto la gente debe entenderlo, un órgano regulador es un medio, una herramienta que los Estados crean cuando tienen que entregar un servicio público a un particular, que es una empresa, y esos servicios públicos, por su composición geográfica, por sus características, deben ser monopólicos. Esto lo hemos dicho muchas veces, yo no puedo hacer que un señor venga y haga un cable en la calle, frente al cable de EDET, y que haya una empresa que le compita, el cable es del Estado, los postes son del Estado, las centrales transformadoras son inversiones públicas que vuelven al Estado el día que la concesión termine. Entonces, lo que hay que tener es una fuerte regulación, que significa que el Estado crea organismos reguladores que regulen la relación contractual, ¿con quién? Con el usuario. Al que hay que proteger, defender, al que hay que cobijar, al que hay que tratar de que siempre su reclamo sea atendido, es al usuario. Aquí, los entes reguladores que han funcionado en Tucumán, en algunos periodos pareciera que no atendían mucho a los usuarios. Ahora estamos intentando en este periodo nuevo de intervención, automatizar todos los procedimientos para el usuario, digitalizarlos. Vamos a tratar de que llegue a cada municipio de Tucumán la posibilidad de tener un centro de recepción, ya sea de denuncias, de cargas, de tarifas sociales. En los dos casos, de EDET y de la SAT. Llegar a todos, no a unos sí y a otros no”.

- El tema de la tarifa de EDET.

-” Los tucumanos deben saber esto: las últimas dos subas tarifarias que han sido las de fin del año pasado y la que ha ocurrido en el mes de abril, que en realidad correspondía en febrero, las ha decretado el Estado Nacional. Por resolución aumentó el costo del kilowatt hora. Y nosotros no hemos tenido otra cosa que hacer que darlas, eso se llama el pass-through. El BAR, que es lo que la empresa tucumana cobra, está trazado desde noviembre del año pasado, ha sido actualizado. El gobernador Jaldo ha entendido, no es el momento, porque la gente hasta el tanto no percibe un aumento salarial, difícilmente puede afrontar aumentos tarifarios. Se lo ha suspendido, estaba convocado, se decidió suspenderlo. La verdad es que, en este momento, EDET tiene en el norte argentino, con el pass-through concedido, la tarifa más barata de las provincias del norte argentino. Estamos en la tercera parte a igual consumo que las tarifas de Santiago del Estero, casi la mitad de las tarifas de Salta, o sea, Tucumán hoy día, está en las tarifas más baratas del norte argentino. La adecuación de esa tarifa surge de un proceso que va a ser con una consulta documentada pública. La vamos a hacer pública, y veremos cuando se la puede o se la debe escalonar”.

- Usted me dice entonces que lo que se paga en Tucumán en la tercera parte.

-” Lo que se paga en Santiago es un incremento del 400, 500%”.

- Lo que se paga en Jujuy...

-” En Jujuy son similares a Tucumán, es la misma empresa”.

-¿Y Salta?

-” Está por arriba de Tucumán. Catamarca también”.

-Evidentemente por el momento no está previsto el tema del aumento.

-” No, el tema del aumento está pedido, hemos dado el proceso de lo que se llama consulta documentada, y después el gobernador en reunión con el ministro de Economía, conmigo en persona, pidió, dijo, no es el momento, y no es el momento adecuado, porque una cosa es decir, a ver, una tarifa puede subir, las cosas han subido, la energía ha subido, el combustible ha subido, el salario de los tíos que están en lujo y fuerza ha subido, bueno, pero la pregunta es, ¿la gente puede subir su pago si no ha subido su sueldo y su poder adquisitivo? Esta es la pregunta que nos hacemos”.

- Pero para el empresario es al revés, ¿cómo soporta la empresa?

-” No, en el caso de la empresa, yo tengo una rediscusión con ellos del plan de inversiones. Porque esto es así, lamentablemente esto hay que seguirlo al tema. El plan de inversiones, que era un plan fijo, entendía que un conjunto de condiciones se tiene que dar, que son las tarifas en tiempo y forma. Cuando las tarifas no se dan en tiempo y forma, los planes de inversión, evidentemente, se atrasan”.

- Ante la falta de intervención del ERSEPT, proliferaron los renunciantes. Proliferó el caso de Defensor del Pueblo, y también quizá muchos abogados en el medio. ¿Es así?

-” Insisto, en los reclamos tenemos muchos de todo tipo. Ahora, yo doy un solo ejemplo. Hace una semana atrás, dos semanas atrás, con Santiago Yanotti, estuvimos en reuniones con intendentes, en zonas donde tenemos reclamos. No voy a decir la zona, porque por ahí algunos se pueden sentir mal. En la zona donde tenemos reclamos en materia de agua, en una zona en particular, llevé y dije, señores, acá hay 600 medidores y hay empadronados en agua 50. Explíquenme por qué uno de cada seis que paga y que tiene un medidor de luz, significa que hay una vivienda, hay alguien que vive ahí, que tiene agua de manera irregular. O sea, tiene agua, pero no paga agua. Entonces, ¿cómo se cree que se puede asegurar una calidad de servicio si de mi cuenta total de la cantidad de gente que tiene ese servicio, está pagando uno de cada seis, dos de cada seis? Dependiendo del lugar de la provincia, hay lugares que tienen, evidentemente, mucha mejor calidad de servicio y otros menos”.