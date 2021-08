Este miércoles a la mañana la delegación argentina sumó una nueva medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el pasaje a la final de Las Leonas tras imponerse 2 a 1 a India con los goles de Noel Barrionuevo y una brillante actuación en defensa de la salteña Valentina Raposo, nuevamente titular en el seleccionado nacional de hockey. El viernes, a las 7, Argentina buscará el oro ante Países Bajos.

Las dirigidas por Carlos Retegui se aseguraron al menos la presea de plata y de esta manera la jugadora formada en Popeye Béisbol Club será la primera salteña en lucir una medalla olímpica. Además, Raposo se convertirá en la segunda deportista argentina más joven en subirse al podio con 18 años y seis meses (el récord es de Gabriela Sabatini, en Seúl ‘88, con 18 años y cuatro meses).

El equipo de Las Leonas festeja el pase a la final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, tras vencer 2-1 a la India. Bernadett Szabo | Reuters

Raposo fue jugadora de Las Leoncitas hasta inicios de año cuando fue convocada por Retegui para el seleccionado mayor y quedó en la lista de convocadas para Tokio 2020. En la competencia que se lleva a cabo en Japón la defensora marcó dos goles: ante España y Alemania y siempre tuvo participación.

En diálogo con Vía Salta, Constanza Gómez, una de las entrenadoras y formadoras de la leona, comentó: “Valentina juega desde los 5 años en el club y desde muy chica se notó su talento y capacidad, además de su compromiso”.

“Coti” fue entrenadora en octava división, una categoría para jugadoras de entre 10 y 12 años. “Siempre se dedicó a entrenar a la par de todos y por aparte. Fue muy respetuosa con sus compañeras y entrenadores y pese a que ya jugaba para séptima, no dejaba de venir a los entrenamientos de octava. Me acuerdo que le hicimos un regalo porque no faltó a ningún entrenamiento”, contó la deportista.

Para Gómez, este comportamiento profesional que tiene desde muy chica la llevó a formar parte de Las Leonas. “En plena pandemia venía sola a entrenar al club. Estamos muy contentas y orgullosas de ella”, cerró.

Las Leonas volverán a disputar una final olímpica después de Sydney 200 y Londres 2012, donde fue medalla de plata en ambas oportunidades. Además cosecharon preseas de bronce en Atenas 2004 y Pekín 2008.