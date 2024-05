Furor afuera de Gran Hermano 2024: Catalina Gorostidi besó a Damián Moya en un video

El clima dentro de la casa de Gran Hermano 2024 se calentó mucho en los últimos días, pero afuera también pasan cosas interesantes. Catalina Gorostidi lo confirmó este domingo, cuando reaccionó ante el video viral de los besos que se dieron con Damián Moya durante una fiesta.

Hace menos de un mes, la pediatra santafesina y Joel Ojeda encendieron los rumores de romance por una grabación similar. Ambos le pusieron paños fríos a los comentarios, pero el “shippeo” parece haber llegado a un punto de quiebre ante el clip que empezó a multiplicarse en redes sociales.

Si bien el azafato es el más apuntado para formar una nueva pareja surgida de Gran Hermano, Damián ya había planteado la atracción mutua con “Cata”. Después de varias semanas, los exparticipantes pasaron del dicho al hecho y el encuentro dio que hablar en Internet.

¿Qué dijo Catalina Gorostidi sobre su video con Damián Moya?

Apenas advirtió que la habían filmado mientras estaba con Damián Moyano en una fiesta, Catalina Gorostidi recurrió a su cuenta de X para aclarar los tantos y marcar distancia. “¡Un beso con algunos tragos arriba no le hace mal a nadie!”, expresó este domingo.

La santafesina hizo un descargo contundente en redes sociales. Foto: @catigorostidi_

La médica de 32 años consideró que no podía dejar pasar el clip. A la hora de las aclaraciones, la exparticipante de Gran Hermano sentenció: “No hay ningún romance, no estoy saliendo con nadie”.

Una vez más, la hija del exfutbolista Adrián Gorostidi descartó cualquier relación de pareja. El mensaje le puso un punto y aparte a las especulaciones sobre el vínculo con “Damcer” y Joel, aunque eso no impide que sigan compartiendo actividades vinculadas a la fama que les dio el reality show.

“Cata” se fue de la casa de Gran Hermano a principios de abril, cuando perdió el duelo con Juliana Scaglione en la 17° gala de eliminación. Apenas unos días más tarde, Moya siguió el mismo camino, pero estuvo lejos de un mano a mano con Furia, dado que la votación fue positiva y fue el que menos apoyo tuvo.