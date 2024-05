Luciana Macías es la novia de Manzana de Gran Hermano. Es influencer y también crea contenido para las plataformas de adultos. Siempre va por más y comparte contenido ultra sexy. Muchas veces juega al límite de la censura. Su actitud avasallante traspasa la pantalla.

Luciana Macías en enteriza cut out Foto: Instagram

La influencer destaca por compartir imágenes en donde la podemos ver posando con muy poca ropa mostrando mucha piel. Los looks arriesgados y sexys son su especialidad. Los likes no tardan en llegar y día a día su número de seguidores crece.

La morocha causa sensación y revoluciona Instagram con cada video o imagen que comparte. Su estilo es único y jamás pasa desapercibida. Su sello son los looks cargados de sensualidad en donde muestra mucha piel.

Luciana deslumbró posando con un espectacular top ultra sensual. Un top estilo corset de estampado animal print simulando la piel de un reptil. El color elegido fue el negro y el detalle especial de esta prenda es que tiene un escote profundo en donde se entrecruzan pequeñas cintas. Dándole un toque muy sensual al outfit.

Combinó el look llevando el pelo suelto con pequeñas trencitas a los costados de su cabellera. Para el maquillaje apostó fuerte y eligió un delineado negro bien marcado para sus ojos y lápiz labial en tono rojizo.

Sus seguidores alucinaron con el look y los likes no tardaron en llegar. Sin lugar a dudas, Luciana sabe como no pasar desapercibida y captar la mirada de todos.

Luciana, la novia de Manzana de Gran Hermano, paralizó Instagram con un top infartante

La influencer deslumbra en Instagram a cada paso que da. Sus looks cargados de sensualidad y muy jugados conquistan los corazones del público que rápidamente le regalan likes a sus imágenes y videos.

Una de las fotos más atrevidas de Luciana. Foto: Instagram

La arriesgada y jugada foto de Luciana, la novia de Manzana de Gran Hermano Foto: instagram

Luciana brilló con un top ultra escotado y sexy. La morocha dejó mucha piel al descubierto y encendió Instagram con un outfit muy jugado y osado.