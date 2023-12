Una odontóloga salteña reveló en Tiktok la escandalosa diferencia entre lo que paga la obra social y lo que debería ganar

¿Odontólogos versus obras sociales? Una joven odontóloga se hizo viral en TikTok por enseñar la diferencia de precio de las distintas prestaciones teniendo en cuenta los valores de las obras sociales. La salteña mostró el monto que se puede cobrar según el Colegio de Odontólogos de la provincia y lo que aparece en las prepagas, generando todo tipo de reacciones en el video.

La queja de la odontóloga salteña que se hizo viral en Tiktok

Con más de 200.000 vistas, la usuaria @solchihadeh23 comenzó el video diciendo: “¿Por qué los odontólogos no quieren trabajar con obras sociales o cobran un plus en todas las prestaciones? Les voy a mostrar mi facturación, lo que nos dice el Colegio (de odontólogos) lo que tenemos que cobrar y lo que nos mandan las obras sociales, así ustedes sacan sus propias conclusiones”.

Por otro lado, aclaró que es opcional trabajar con obras sociales, “podes tener tu consultorio privado y atender de manera particular”, sin embargo, la joven indicó que trabaja con algunas prepagas y cobra diferencia: “Les voy a mostrar por qué”, señaló.

Y continuó diciendo: “Acá tengo mis dos referencias: el Círculo de Odontólogos de Salta y el Colegio de Odontólogos. El Colegio es el que nos dice a nosotros qué valores podemos cobrar por las prestaciones. Este es de noviembre de 2023. En la página del Círculo tengo todas las obras sociales con las que puedo trabajar, estas carpetas son los valores que nos dan las obras sociales y ahora las voy a abrir con ustedes”.

La salteña mostró que el Colegio de Odontólogos para una consulta en noviembre de este año sale $10826, “si yo me vengo a la página del Círculo y voy a Sancor, una obra social que trabajo mucho, considera que la consulta sale $2972, precio de octubre”, comentó, y añadió: “Las obras sociales no actualizan los precios mes a mes. Esta lista seguro la tenemos que usar hasta enero porque no la van a volver a actualizar. Hay una diferencia, entre lo que me dice el Colegio y lo que me dice la obra social, de $7854″.

Por otro lado, mostró su última facturación de fecha del 15 de diciembre: “Yo cobré de dos obras sociales del período de septiembre, que estamos hablando que tres meses después me pagan lo que yo trabajé. Este es el monto ($27019,50 y $21536,46), pero esto no vale lo mismo hace tres meses. Sobre que no respetan los valores del Colegio, nos pagan tres meses después”, se quejó la salteña.

También mostró el caso con la obra social Swiss Medical: “Vamos a ver si lo que dice en noviembre de Swiss Medical es lo que dice el Colegio. Por ejemplo, vamos con una restauración de caries: ellos dicen que sale $8142, mientras que el Colegio dice que un arreglo simple sale $19122, estamos hablando de $10980 de diferencia”.

Por último, la joven reflexionó: “Yo entiendo la frustración de los pacientes de no querer pagar una diferencia porque pagan su obra social, pero no es culpa mía que los valores no se respeten, ni culpa de ustedes que su obra social tampoco lo haga. Esto es a modo informativo, para que tengamos toda la información y que cada uno saque sus propias conclusiones”.

Este video despertó todo tipo de comentarios entre los usuarios. Algunos comentaban: “Conclusión, termina pagando el paciente algo que no es su culpa”, mientras otros le consultaban a la salteña: “¿Es obligatorio cobrar lo que dice el colegio o es solo una referencia?”.