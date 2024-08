Pampita posó con una enteriza negra con brillos e impactó en Ibiza

Pampita es una de las modelos más icónicas del país con una larga trayectoria en las pasarelas y los medios de comunicación. A lo largo de los años se supo ganar el cariño de todos con su belleza, sencillez y sonrisa y es considerada una de las figuras más populares de Argentina.

Como representante fashionista, la modelo forma parte de campañas de moda de marcas prestigiosas del mundo, participa de programas de entretenimiento y tiene sus propios emprendimientos de moda. Además, está presente en cada detalle y momento de sus hijos.

Desde Miami, las fotos mega hot de Pampita que confirma que es la reina de la bikini XS Foto: INSTAGRAM

Pampita nunca pasa desapercibida y cada look que elige es símbolo de tendencia, sensualidad y elegancia. En su perfil de Instagram cuenta con más de siete millones de seguidores con los que comparte sus tips de belleza para estar siempre espléndida y seguir las prendas que son furor.

Pampita cautivó a todos con una enteriza de brillos

Como es común en ella, Pampita sigue demostrando que su belleza es única y sigue intacta con los años. Cada vez que aparece frente a cámara deslumbra a todos con sus outfits cancheros, sensuales y modernos. Esta vez sorprendió con una enteriza negra con brillos que resalta al máximo su figura a la luz del sol.

Pampita llevó una enteriza negra y deslumbró a todos Foto: instagram/pampitaoficial

Pampita llevó una malla enteriza con tiras, cut out y supercavada. Una de las prendas must que se viene para la temporada y nunca pasan de moda. A su vez son cómodas para moverse y disfrutar de la playa y el sol mientras se aprovecha para lucir sexy.

“Hola, Ibiza” escribió la modelo para mostrar su look playero y su nuevo lugar de vacaciones. La publicación no pasó desapercibida por sus seguidores que no dudaron en dejarle millones de ‘likes’ y comentarios como “Bomba”, “La reina de la belleza”, “Diosa”, “Una sirena”, entre otros mensajes que alaban su belleza indiscutible.