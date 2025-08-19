¡Inesperado! Flor Peña se metió en la polémica por Homo Argentum y defendió a Guillermo Francella

En medio de las críticas que recibió Guillermo Francella por hablar de forma despectiva sobre el cine de autor, mostrar una visión estereotipada del argentino y generar controversia en un contexto político polarizado, Florencia Peña se metió de lleno en la polémica y, sorpresivamente, defendió no solo a su colega, sino también a la producción por la cual se le critica, "Homo Argentum”.

Cabe acotar que, Guillermo Francella y Florencia Peña tuvieron en el pasado diferencias políticas, razón por la cual muchos suponen que existirían tensiones entre ambos. Sin embargo, las recientes declaraciones de la actriz evidenciarían lo contrario.

Qué dijo Flor Peña sobre la polémica con Homo Argentum y los dichos de Guillermo Francella

En una reciente nota que le hizo el equipo de “Intrusos”, a Flor Peña se le consultó sobre la polémica que respecta a Guillermo Francella y, la más reciente producción que encabezó.

Lejos de evadir el tema, Florencia, en principio, expresó: “Creo que ahí hay una ensalada rusa, que se han mezclado todos los temas. Voy a decir lo que digo siempre: a Guillermo lo adoro, tengo un gran cariño por él. No solamente porque hemos trabajado mucho juntos, sino también porque ha sido un gran maestro para mí en todo lo que es la comedia”.

Por su parte, Flor Peña aclaró que, a pesar de las diferencias, nunca se atrevería a apuntar contra un colega: “No pienso para nada como él, pero lo maravilloso de eso es que nosotros podemos compartir el trabajo y muchas veces la vida, sin sentirnos enemigos”.

Sin embargo, Florencia Peña no dejó pasar el momento y remarcó: “La cultura de un pueblo es esencial, es esencial que haya un Estado presente, como en los países más desarrollados del mundo, que banque cierta parte de esa cultura. No estoy de acuerdo con lo que dijo Guille, cuando uno filma una película no sabemos cómo le va a ir. Yo he hecho cosas muy buenas a las que no ha ido nadie y cosas no muy buenas que se llenaron, no es una referencia”.

En ese contexto, Flor Peña dejó saber que, por lo general, el arte tiende a ser subjetivo: “Nadie puede decir qué es bueno y qué es malo”. Después, la actriz se refirió a la opinión que tuvo el presidente de la Nación sobre el trabajo realizado por Francella: “Celebro que le esté yendo bien, que la gente pueda ir a verla y dar su opinión. Pero al meterse el Presidente a dar una opinión, todo se pone en un lugar muy político”.

Ranking de taquilla de cine con Homo Argentum (Ultracine).

Ya para finalizar su nota con “Intrusos”, Florencia Peña destacó el respeto que le tiene a su colega: “Nunca voy a poner en el paredón de fusilamiento a Guillermo ni a ningún compañero mío por decir cosas con las que no estoy de acuerdo. El cariño que le tengo no tiene nada que ver con mi manera de pensar”.