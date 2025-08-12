Guillermo Francella opinó sobre el calvario que vivió Julieta Prandi con Claudio Contardi: “Lo único que puedo decir...”

Desde que empezó el juicio en contra del empresario Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal agravado, distintas figuras renombradas del medio han alzado la voz a favor de Julieta Prandi. Tal es el caso de Guillermo Francella.

El actor y comediante argentino estuvo presente en la avant-premiere de su nueva película “Homo Argentum“ y, como es de suponer, se tomó el tiempo de hablar con la prensa sobre diversos temas, entre los cuales destacó el que respecta a Julieta Prandi.

Guillermo Francella y Julieta Prandi

Cabe aclarar que Guillermo Francella trabajó anteriormente con Julieta Prandi, más exactamente en “Poné a Francella”. Es por ello que, hay quienes deseaban conocer su postura ante los desgarradores hechos que vivió la actriz mientras estuvo casada con Claudio Contardi.

Guillermo Francella sobre el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi

Para abordar el tema en cuestión, uno de los cronistas presentes en la avant-premiere dijo: “Fue una semana muy dura para Julieta Prandi y el miércoles se sabe la sentencia”.

Lejos de ignorar aquel comentario, Guillermo Francella inmediatamente replicó: “Sí, pobrecita, muy dura, todas las bendiciones del mundo para ella, es un ser humano hermoso”. Asimismo, el actor siguió: “No se merece lo que ha vivido”.

Por último, pero no menos redundante, Guillermo Francella dejó entredicho que la mayoría de personas que trabajaron con Julieta Prandi mientras ella estaba casada con Claudio Contardi, desconocían lo que ocurría dentro del matrimonio.

Puntualmente, Guillermo Francella expresó: “Todos desconocíamos lo que estaba viviendo, a ese nivel”. No obstante, el actor acotó: “Que sea lo mejor para ella, pobrecita, es lo único que puedo decir”.

Con las palabras destacadas, Guillermo Francella apoyó públicamente a quien en su momento fue su compañera de trabajo y, al igual que otras tantas figuras del medio, espera que la Justicia argentina concluya lo mejor para Julieta Prandi y su familia.

Julieta Prandi hablando con los medios tras el segundo día del juicio en contra de su exmarido.

De acuerdo con la información suministrada por la propia Julieta Prandi, la sentencia contra Claudio Contardi se leerá este miércoles 13 de agosto, por lo cual, todas las miradas están centradas en ello.