Claudio Contardi admitió haber abusado de Julieta Prandi y modificó su estrategia en pleno juicio: “La pena cambiaría...”

Durante las últimas horas, se llevó a cabo la etapa final del juicio contra el empresario Claudio Contardi, quien enfrenta cargos por abuso sexual hacia su entonces esposa, Julieta Prandi.

En la primera declaración ofrecida ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, Claudio Contardi aseguró que nunca abusó de Julieta Prandi. Sin embargo, las pruebas que ofreció la actriz evidenciarían lo contrario.

Julieta Prandi hablando con los medios tras el segundo día del juicio en contra de su exmarido.

No obstante, la inexorable condena a prisión parecería ser que lo llevó a reconocer su culpabilidad ante la Justicia argentina. De acuerdo con el abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, el acusado cambio de forma radical su estrategia de defensa para reducir lo que podría ser la condena final.

Claudio Contardi admitió haber abusado de Julieta: los motivos

Ante la prensa, el abogado Javier Baños declaró: “Él (Claudio Contardi) está acusado por abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado en muchísimas oportunidades. (...) y él dice que en realidad fue un delito continuado”.

Ahora bien, el equipo de abogados de Julieta Prandi pidió 50 años de prisión para Claudio Contardi, mientras que el fiscal Cristian Fabio solicitó 20 años. Entonces, ¿cómo procedería la estrategia de Claudio?

Con base a lo antes referido, Javier Baños subrayó: “En realidad tendría que ser una sola imputación, entonces la pena cambiaría“. Esto debido al cambio de estrategia de Claudio Contardi.

Es decir que, al declararse culpable, el exesposo de Julieta Prandi recibiría una pena menor a la que la actriz pidió y a la que la fiscalía pautó.

Aunado a ello, Claudio Contardi solicitó (mediante su equipo de abogados) la nulidad del juicio y, a su vez, propuso un juicio por jurados.

Por parte de Julieta, se pidió prisión preventiva para Contardi, pero la Justicia la rechazó. Sin embargo, la actriz tendrá custodias hasta el miércoles 13 de agosto, día en el que será dictada la sentencia contra el acusado.