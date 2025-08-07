Cuál fue la llamativa defensa de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, en medio del juicio: “Lo que pasó...”

Durante las últimas horas, el empresario Claudio Contardi rompió el silencio frente a los reflectores de la prensa. El exmarido de Julieta Prandi se refirió puntualmente al juicio que transita en su contra por abuso sexual con acceso carnal agravado.

Tras las desgarradoras declaraciones que ofreció Julieta Prandi este 6 de agosto en el juicio contra su expareja, el acusado en cuestión realizó una breve, pero contundente declaración ante los medios.

Julieta Prandi y su expareja en el pasado

Concretamente, Claudio Contardi dijo: “Yo soy inocente y el tiempo va a demostrar que soy inocente”. Previamente, en medio de su declaración durante el juicio, el empresario subrayó que todas las relaciones íntimas con Julieta Prandi habrían sido consensuadas.

Ahora bien, ese contexto, Claudio también sacó a relucir los testimonios pasados de Julieta Prandi en los cuales decía que era un buen padre y un buen marido e incluso precisó: “Hicieron notas divinas con mi familia. No sé qué fue lo que pasó, no sé por qué me denunció”.

Cuál fue la reacción de Julieta Prandi ante las declaraciones de Contardi

Claudio Contardi fue el primero en llegar a la audiencia que se llevó a cabo este 7 de agosto y, mientras ingresaba al lugar pautado, lo abordó la prensa. Luego, Julieta Prandi se apareció como corresponde en los Tribunales de Campana e hizo alusión a las palabras de su expareja.

Puntualmente, Julieta Prandi dijo: “Que pruebe que es inocente, que se haga las pericias”. Como si lo antes mencionado fuera poco, la actriz apuntó: “Él terminó de condenarse diciendo: ‘Nunca abusé de ella sin su consentimiento’”.

Julieta Prandi llegando al juicio contra su ex, Claudio Contardi.

El juicio continúa más allá de las declaraciones que ofrezcan Julieta Prandi y Claduo Contardi ante la prensa. La Justicia ya tomó las declaraciones de los dos peritos requeridos y, además, sumó la del encargado de seguridad del barrio cerrado en el que ambos vivían.

Aunado a ello, es importante recordar que tanto Julieta como Claudio rindieron sus declaraciones este 6 de agosto, por medio de las cuales se conocieron desgarradores y aterradores momentos que habría vivido la víctima mientras estaba casada con el papá de sus dos hijos.