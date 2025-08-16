Pablo Echarri fulminó a Guillermo Francella por sus comentarios sobre el cine nacional: “Me duele que...”.

En las últimas semanas, los dichos de Guillermo Francella sobre el cine nacional causaron un gran revuelo.

Durante una entrevista en OLGA, comentó sobre su visión del cine nacional: “Hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas”, expresó.

Guillermo Francella en "Homo Argentum". (Captura)

En una entrevista con la prensa, Pablo Echarri se mostró contundente al opinar sobre los comentarios de su colega.

Qué dijo Pablo Echarri sobre Guillermo Francella

En diálogo con el notero de Puro Show (eltrece), comenzó diciendo: “Me alegro mucho de que la gente opine, se exprese y muestre su verdadero corazón. Eso siempre es mejor saberlo, porque yo siempre estuve en desventaja por hablar mientras otros ocultaban lo que pensaban”.

Luego, se refirió de manera directa a lo dicho por el protagonista de Homo Argentum: “Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza. Pero la discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca“.

Visiblemente desilusionado por la opinión de Guillermo, el esposo de Nancy Dupláa, agregó: “Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante“.

Finalmente, el protagonista de la obra de teatro Druk concluyó: “Por suerte es una opinión y no milita. Si militara sería más complicado, nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos“.

A pesar de las diferencias de opinión, el actor dejó en claro que valora el diálogo y la libertad de expresión, y que su enfoque está en continuar construyendo proyectos que aporten crecimiento y aprendizaje, lejos de las críticas que puedan limitarlo.