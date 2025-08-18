Escándalo con L-Gante en Ezeiza: el terrible motivo por el que no pudo viajar al exterior

L-Gante es el referente del género RKT en el país y su música se escucha en el mundo, por lo que el artista está constantemente viajando. Más allá de su fama, el cantante es noticia por las polémicas que rodean su vida, como la relación con Wanda Nara y con su ex y madre de su hija Tamara Báez.

Hace unas semanas, el famoso estuvo de viaje por Europa, donde disfrutó de unas mini vacaciones con Wanda Nara, a pesar de que se los vio muy cómplices, ambos aseguraron que eran amigos, y no volvieron a estar juntos.

Tras esto, se filtró fotos del artista con otra mujer en Ibiza. Luego, al regresar al país, L-Gante sorprendió con la noticia de que volvió a apostar al amor con Tamara Báez, la mamá de su hija Jamaica.

Con L-Gante, Wanda Nara disfrutó del verano europeo

“Volvimos en el mejor de los sentidos. Estamos bien. Lo primero es la familia. ¿Sabés lo que me costó también volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso? ¡Fue un montón! Nunca dejé de estar enamorado”, expresó L-Gante en Los Profesionales de Siempre.

Sin embargo, la reconciliación de la pareja duró poco y unos días después terminaron de manera polémica. Fue Tamara quien compartió una historia en Instagram con un picante mensaje: “Lo único que sé es que quiero estar sola... Brindar demasiado también te destruye”.

L-Gante se reconcilió con Tamara Báez

El motivo por el que L-Gante no pudo salir del país

El fin de semana, el cantante de RKT armó sus valijas para viajar rumbo a México, donde tenía compromisos laborales, pero vivió un inesperado imprevisto en Ezeiza y no pudo salir del país.

Según confirmó Nacho Rivarola, el cronista de Puro Show, quien estaba en el lugar para hacerle una nota, en Migraciones, le rebotaron el pasaporte a L-Gante por ser “deudor” de la cuota alimentaria de su hija.

L-Gante no pudo salir del país

La Justicia determina que no pueden viajar al exterior las personas que deben la cuota de su hijo. No obstante, L-Gante no se mostró preocupado, sino que se retiró de Ezeiza y se fue a un boliche a tocar.

El artista deberá revertir la situación legal, ya que de lo contrario no podrá volver a salir del país.