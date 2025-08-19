No es Andrés Gil: por qué vinculan a Benjamín Rojas y Benjamín Vicuña en la infidelidad de Gime Accardi a Nico Vázquez.

Luego del descargo de Gimena Accardi, en el que admitió haberse mostrado infiel a Nicolás Vázquez, provocando la ruptura tras 18 años de relación, Benjamín Vicuña se vio involucrado en el escándalo debido a un gesto considerado “fallido”, que generó aún más repercusión mediática.

Tras la revelación de Ángel de Brito sobre la supuesta causa de la ruptura del matrimonio de los famosos, el actor chileno protagonizó un traspié en redes sociales que lo involucró directamente en la polémica del momento.

El like de Benjamín Vicuña.

“Aseguraron que Gime Accardi le fue infiel a Nico Vázquez con Andrés Gil”, indica el título de la publicación que Benjamín Vicuña marcó con un “me gusta”, según detectó la cuenta de chismes Lo Más Popu.

Aunque podría haber sido un simple error con los dedos y la tecnología, lo cierto es que Benjamín Vicuña efectivamente le dio “me gusta” a la publicación, aunque hasta ahora no se ha pronunciado sobre el hecho.

Debate sobre el tercero en discordia entre Nico y Gime Accardi.

Hay algunos cibernautas que indicaron que el posible tercero en discordia podría ser Benjamín Rojas. El actor está en pareja con la pastelera Martina Sánchez Acosta, con quien también tiene una hija (Rita​​ Rojas). Sin embargo, Rojas no hizo obras recientes con Gimena Accardi, por lo cual, tal sospecha quedaría casi descartada.

Así reveló Gimena Accardi que le fue infiel a Nico Vázquez

“Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Matenme, linchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento”.

Más adelante, la actriz fue contundente y señaló: “Soy humana, lo más rasa y básica posible. Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó“.

En su descargo, Gimena también contó cómo reaccionó Vázquez cuando le confesó la infidelidad: “Yo le di las explicaciones a mi marido, me miró a los ojos, me dijo que me seguía amando y que esto no me definía. Me dijo también que él me seguía amando, fui perdonada y nos abrazamos”.

Además, la actriz subrayó que la pareja ya atravesaba una crisis y que, si bien este episodio no fue la única causa de la separación, terminó siendo determinante. “Fueron 18 años de amor, ese vínculo sigue intacto y nosotros seguimos en comunicación, nos vemos”.