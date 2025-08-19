Cuánto cuesta comer en el bar en Palermo que abrieron Nico Vázquez y Gimena Accardi antes de separarse

Nico Vázquez y Gimena Accardi compartieron no solo proyectos artísticos, sino también un emprendimiento personal que dejó huella en la escena gastronómica porteña: Marlon, un bar que todavía se mantiene como punto de encuentro en Palermo.

El espacio, inspirado en la figura de Marlon Brando, nació en 2015 con una primera apertura en Martínez, donde la ahora expareja apostó por un menú de platos tradicionales y un ambiente cálido, pensado para compartir entre amigos y familia. Uno de los más recordados fue la “Milanesa Vázquez”, servida con fideos gratinados, un plato que reflejaba el costado casero del proyecto.

Cuánto cuesta comer en el bar que abrieron Nico Vázquez y Gimena Accardi antes de separarse en Palermo

Tras el cierre de ese primer local, en junio de 2017 llegó la reinauguración en el corazón de Palermo, con una estética cuidada en blanco y negro, fotografías del mítico actor y detalles que evocaban al cine clásico.

El nombre del bar, Marlon, fue un homenaje directo al ídolo de Nico Vázquez y se convirtió rápidamente en un lugar de referencia para quienes buscaban un espacio descontracturado y con identidad propia. Justo en este lugar, Nico Vázquez ha celebrado reuniones con su equipo en algunas de sus obras, como por ejemplo Rocky.

Cuánto cuesta comer en marlon, el bar de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Dentro de su menú, el restaurante bar de Gimena Accardi y Nico Vázquez ofrece algunas ofertas como:

Troya: 2 Bifes de chorizo, zapallo cabutia relleno, morrones asados, cebollas asadas, papas fritas y dos huevos fritos: $45.000.

Marty McFly: ñoquis de papa rellenos de muzarella acompañado de estofado de osobuco: $22.000.

Alfred Pasta: Penne rigate con salsa Alfredo, acompañado de una pechuga de pollo con salsa demiglace: $22.000.

Tony Montana: Bondiola braceada cocción lenta en su salsa, acompañado de dos medallones de puré de batatas rebozado en panko: $26.000.

Estas promociones, según muestra la cuenta de Instagram, son válidas de martes a domingos e incluye bebida. También hay un menú Ejecutivo: hamburguesas seleccionadas con papas rústicas por 16.000.