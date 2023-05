Rosario Central empató con Vélez en una noche caliente y poco fútbol

Aunque llegó a Liniers como favorito, Rosario Central no pudo imponerse ante Vélez este lunes como visitante. El partido de la fecha 16 de la Liga Profesional 2023 terminó empatado sin goles en una noche caliente, tanto dentro como fuera del campo de juego.

En el cierre del duelo en el Estadio José Amalfitani, la Academia sufrió la expulsión de Damián Martínez. La tarjeta roja casi le cuesta el punto, ya que Abiel Osorio tuvo una chance clarísima para convertir en tiempo adicional, pero su cabezazo fue a las manos de Jorge Broun.

¡NO PUEDE SER, OSORIO! El delantero de Vélez tenía todo el arco a disposición en la ÚLTIMA jugada ante Rosario Central... pero su cabezazo fue a parar justo a las manos de Fatura Broun.



Rosario Central sufrió la ausencia de Alejo Veliz en ataque y dependió demasiado de Ignacio Malcorra para acercarse al arco de Gastón Gómez. Algo similar le ocurrió al local, que tuvo al juvenil Gianluca Prestianni como la figura principal en ofensiva.

Con este resultado, el equipo de Miguel Ángel Russo suma 27 puntos en la Liga Profesional 2023 y quedó en el sexto lugar. Actualmente lleva cuatro partidos sin ganar como visitante.

La situación del Fortín es mucho más delicada. Su racha negativa es de ocho encuentros sin victorias, con tres derrotas en esa serie. Además, los últimos tres cotejos de local terminaron 0 a 0.

Del homenaje a José Amalfitani a los insultos a la comisión directiva

El partido de Rosario Central y Vélez estuvo marcado por un fuerte contraste de clima en las tribunas. El club anfitrión homenaje al expresidente José Amalfitani horas antes del aniversario 54 de su muerte y la iniciativa tuvo buena repercusión, pero la noche terminó con alta presión de la hinchada.

Frente a la mala racha, al final del encuentro se levantó una ola de insultos y abucheos fuera de la cancha. Los destinatarios no fueron los futbolistas locales, sino los integrantes de la comisión directiva del Fortín.

Carlos Quintana fue uno de los pilares del fondo canalla. Foto: @rosariocentral

Ante este escenario, Ricardo Gareca ratificó que pretende sacar a flote el barco. “Quiero quedarme a pelearla”, afirmó en la conferencia de prensa posterior al empate.

En su regreso a Liniers, el exseleccionador de Perú aclaró: “No me pongo plazos”. Luego planteó que quiere “acompañar” a los jugadores, al presidente Sergio Rapisarda y al director deportivo Christian Bassedas.

Resumen del partido de Rosario Central y Vélez

Vélez Sarsfield: Gastón Gómez; Tomás Guidara, Diego Godín, Lautaro Giannetti y Francisco Ortega; Damián Fernández y Christian Ordóñez; Gianluca Prestianni, Lucas Pratto y Lucas Janson; Abiel Osorio. DT: Ricardo Gareca.

Rosario Central: Jorge Broun; Juan Cruz Komar, Facundo Mallo y Carlos Quintana; Damián Martínez, Agustín Toledo, Francis Mac Allister y Alan Rodríguez; Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Jhonatan Candia. DT: Miguel Angel Russo.

Cambios en el segundo tiempo: 27m. Tomás O’Connor por Mac Allister y Octavio Bianchi por Candia (RC) Lenny Lobato por Janson (VS); 32m. Lautaro Giaccone por Campaz (RC); 39m. Santiago Castro por Pratto y Mateo Seoane por Ordóñez (VS); 40m. Facundo Agüero por Toledo (RC); 45m. Elías Cabrera por D. Fernández (VS).

Incidencia en la segunda parte: 41m. expulsado Damián Martínez (RC), por doble amonestación.

Amonestados: Komar, Malcorra, Mac Allister (RC) Janson, Osorio, Godín (VS)

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Sebastián Zunino.

