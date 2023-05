Deuda multimillonaria en Rosario Central: anunciaron los números de la auditoría definitiva

Este jueves, directivos del club Rosario Central brindaron detalles de la auditoría realizada por la comisión directiva actual sobre la gestión anterior y denunció una deuda equivalente a 25.000.000 de dólares al tipo de cambio oficial del día.

Esto corresponde a una deuda en moneda local que supera los $4.420.000.000. “La deuda es 2,7 veces más del último mercado de pases donde Central vendió a Facundo Buonanotte, Pedro Ojeda, Lautaro Blanco y Joaquín Pereyra” expresó el tesorero del club Guillermo Bagneres.

En conferencia de prensa, el gerente de Central, Javier Solá, explicó que tienen 480 acreedores entre los que hay empresas, socios y periodistas. “Los más difíciles de auditar son los que tienen que ver con las empresas de seguridad y limpieza ya que es complicado saber cuántas horas efectivamente prestaron sus servicios”, aclaró y denunció: “En los últimos dos días de la gestión anterior se emitieron más de 150 cheques”.

La deuda asciende a más de cuatro mil millones. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En esa línea, Bagneres expuso que la prioridad del club es resolver la deuda futbolística, que ronda los 2.500.000 de dólares. “De lo contrario no vamos a poder incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases. Incluso eso nos está trayendo un perjuicio enorme en cuanto a que esta inhibición no nos permite incorporar a los juveniles que se captaron y todavía no los pudimos fichar”, explicó.

¿Se viene una campaña de donación?

Consultados sobre si existía la posibilidad de realizar alguna colecta similar a la que el influencer Santi Maratea hizo para salvar al club Independiente, los directivos aseguraron que no está en los planes recurrir a eso.

En ese marco, remarcaron que Central “es un club viable para manejar si se lo ordena” y destacaron el apoyo de los socios. La deuda actual, luego de unos pagos que hizo la comisión, quedó en $3.752.317.773. Es decir que se redujo en aproximadamente $700.000.000.