El abogado de Andrés Guillermo Bracamonte anticipó para este jueves el pedido de excarcelación por la causa sobre la golpiza a Matías Montín en Mar del Plata. Argumentan que el amigo del hijo de “Pillín” actuó en “defensa propia” y “asume” la agresión hacia el joven internado luego de la denuncia en un boliche de la costa atlántica.

Carlos Varela planteó que la declaración de Gabriel Galvano (23) sobre lo ocurrido en Ananá beneficia “absolutamente” a su cliente y presume que eso permitirá su liberación luego de que ambos fueran acusados en La Feliz. “Son coincidentes casi todos los testimonios, tanto del amigo de la víctima como de las tres personas imputadas”, planteó luego de la audiencia.

El letrado admitió que tienen una “complicación” porque el juez Daniel De Marco sospecha que Bracamonte y su amigo trataron de escapar después del episodio. Al respecto, planteó que la decisión de volver a Rosario había sido “tomada anteriormente” y “venían alargando el viaje desde hace dos días”.

“Podrían concederle la libertad con la prohibición de salir de Mar del Plata. No es un delito con pena alta, no está calificado como un hecho grave”, sostuvo el abogado durante un reportaje con Radio 2. Al mismo tiempo, recordó que no fue atendido el pedido de la querella para imputar a los jóvenes por tentativa de homicidio.

A la hora de reconstruir lo ocurrido dentro del boliche clausurado, Varela consideró que la autoría de la agresión a Montín con una botella “deberá ser reprochada a Galvano”. Insistió en que los rosarinos fueron abordados cuando salieron del baño por un grupo de jóvenes que integraba la víctima. En ese momento, no notaron que el muchacho hubiera sufrido lesiones graves.