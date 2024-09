Newell’s Old Boys busca cortar dos rachas negativas tras el cambió de mánager

Las señales positivas que dio Newell’s Old Boys ante River no llegaron a Rosario. Luego de otro empate sin goles frente a Belgrano, parte de la hinchada reclamó la renuncia del director técnico Sebastián Méndez. Detrás de estas quejas aparecen dos rachas que perjudican a la Lepra y un cambio de mánager con poco margen de maniobra en el mercado de pases.

Después de 13 fechas, el equipo rojinegro está entre los cinco peores de la Liga Profesional 2024. Así como el “Gallego” camina sobre la cuerda floja a pesar de que lleva poco tiempo en el cargo, la comisión directiva se deshizo del director deportivo Ariel Michaloutsos al cabo de nueve meses y el último viernes presentó a Rubén Capria como su reemplazante.

¿Cuántos partidos lleva Newell’s Old Boys sin ganar?

La principal racha negativa de Newell’s es la de los resultados. Si se incluye la eliminación de la Copa Argentina ante Central Córdoba, el club del parque de la Independencia suma ocho partidos sin victorias.

El último triunfo de la Lepra fue el 19 de julio, cuando le ganó a Barracas Central de visitante en el debut de Méndez como entrenador. Desde entonces cosechó cinco empates y tres derrotas consecutivas, incluida la del clásico rosarino en el Gigante de Arroyito.

Además del fuerte golpe que significa una caída ante Central, los rojinegros perdieron a su capitán Éver Banega por una lesión muscular. Lo mismo ocurrió días más tarde con Juan Manuel García, el último refuerzo de la temporada, y Juan Ignacio Méndez, que sufrió un desgarro ante River.

¿Cuántos goles hizo Newell’s Old Boys?

Si bien lleva tres cotejos con la valla invicta, Newell’s también suma cuatro partidos sin convertir. La sequía lo llevó a convertirse en el segundo equipo con menos goles a favor del torneo de Primera División, ya que apenas anotó seis veces en 13 fechas.

El último grito rojinegro fue de Tomás Pérez. La noche del 2 de agosto, “Mata” abrió el marcador ante Estudiantes, pero el Pincha dio vuelta el resultado en el Coloso y se impuso por 4 a 1 en vísperas del clásico rosarino.

Hasta el momento, Newell’s lleva 444 minutos sin meter goles entre la Liga Profesional y la Copa Argentina 2024. Juan Ignacio Ramírez tiene asistencia perfecta en ambas competiciones, pero sólo convirtió ante San Lorenzo. La sequía del “Colo” se agravó en el duelo con Racing, cuando perdió la chance del empate con un penal y remató por arriba del travesaño.

Mientras el uruguayo trabaja para que se le abra el arco, la Lepra no tiene otras opciones de gol. De hecho, dos de los jugadores que anotaron en el torneo ya no están disponibles para Méndez: Brian Aguirre fue vendido a Boca y Jerónimo Cacciabue no es tenido en cuenta.