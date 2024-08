Newell’s Old Boys descarta a Juan Manuel García después de dos partidos

La mala racha de Newell’s Old Boys parece no tener fin. Mientras se prepara para los octavos de final de la Copa Argentina 2024, el equipo sufrió otra baja por lesión en un sector sensible de la cancha. Aunque jugó poco y nada desde su regreso, Juan Manuel García ya quedó descartado para el choque con Central Córdoba de Santiago del Estero.

El director técnico Sebastián Méndez puso al futbolista de 31 años este viernes, cuando Racing estaba a punto de cantar victoria en el Coloso del parque de la Independencia. “Juanchón” ingresó sobre el cierre del tiempo reglamentario y tuvo un problema físico que le impide enfrentar al Ferroviario.

¿Qué le pasó a Juan Manuel García en Newell’s Old Boys?

Luego de la derrota en el estadio Marcelo Bielsa, el entrenador rojinegro comentó que Juan Manuel García sufrió un golpe. El club todavía no emitió un parte médico, pero es posible que tenga una lesión múscular luego de su segundo partido en la vuelta a la Lepra.

Además de esta baja, es posible que el “Gallego” no pueda utilizar a Éver Banega en San Nicolás. Como contracara de la ausencia del capitán y de “Juanchón”, el DT recupera a Ángelo Martino y Armando Méndez para rearmar la defensa.

¿Cuánto tiempo juegó Juan Manuel García en Newell’s Old Boys?

El primer partido de Juan Manuel García en su segunda etapa como jugador de Newell’s Old Boys fue el clásico rosarino. El delantero reemplazó a Juan Ignacio Ramírez en el último cuarto de hora del segundo tiempo y el Canalla metió el gol del triunfo poco después de su ingreso.

En total, el futbolista sumó 29 minutos en cancha desde que volvió a vestir la camiseta rojinegra. Dado su problema físico, todo indica que no viajará a San Nicolás y también se perderá el duelo del próximo domingo con River en el estadio Monumental.

La situación actual de “Juanchón” contrasta con el buen recuerdo de su primer ciclo en la Lepra. Durante la temporada 2022 metió 9 goles en 38 encuentros oficiales, pero la historia después de su estadía en Volos arrancó con el pie izquierdo.

¿Cuándo juega Newell’s Old Boys?