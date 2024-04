¿Crisis?: Anto Lima se irá del país sin el “Colo” Ramírez, delantero de Newell’s

Antonela Lima, la esposa del futbolista de Newell’s, Juan Ignacio “Colo” Ramírez, hizo de manera reciente un enigmático posteo en sus redes sociales y no sólo cuestionó el machismo en el fútbol, sino que también despertó sospechas de separación.

“Me cansé. La vida y el tiempo dirá si debemos seguir juntos. El amor propio que perdí, difícil que lo recupere. Mi vida entera entregué por mi familia (cosa que jamás me arrepentiré). El mundo del fútbol es muy machista”, expresó la joven uruguaya, de amplia presencia en las redes.

La muchacha, que trabaja como modelo, se explayó en sus críticas: “Muchas veces desvalorizan a las mujeres de los jugadores y nosotras sin darnos cuenta terminamos naturalizándolo. Pocos notan quién estuvo en las malas, porque en las buenas sobran manos para aplaudir” y disparó: “Hablamos de la igualdad de género y esto está cada vez peor”.

La modelo uruguaya es esposa del jugador de Newell's Foto: @antolimavalient

Lima explicó que, en el ámbito, son pocas las esposas de los futbolistas que tienen redes sociales y, las que tienen, “es súper privada y controlada”. Además, separó la cuestión entre esposas y “novias de turno”.

En ese sentido, remarcó que ella como “figura pública” genera sus propios ingresos y deslizó que eso es algo “que no entienden varios de ese mundo”. Finalmente, cerró diciendo “Si no suma, que no reste! va para ambos lados”.

Luego de eso, la esposa de Ramírez anunció que viajará a Italia por trabajo “y a desenchufarme”, mostrando un pasaje sin regreso al país Europeo, lo que despertó sospechas de que una posible crisis marital con el futbolista, al cual no mencionó abiertamente en sus posteos.

La modelo uruguaya es esposa del jugador de Newell's Foto: @antolimavalient

¿Cómo se conocieron antonela lima y juan ignacio ramírez?

Oriundos del país vecino, Lima y Ramírez empezaron a salir en el año 2010 y, tras varios años de noviazgo, se casaron en el 2020, durante la pandemia de Covid. Ella desarrolló una carrera como modelo y periodista deportiva, mientras él avanzaba en su carrera deportiva.

Ramírez se convirtió en centrodelantero de Newell´s en enero del 2024, por lo que la pareja y sus hijas se mudaron a la ciudad para que el jugador cumpliera con sus compromisos.

Ignacio "Colo" Ramírez y Anto Lima

No es la primera vez que la pareja enfrenta rumores de separación. Años atrás, una supuesta infidelidad de la modelo habría producido un quiebre en la pareja y, aunque ambos lo desmintieron, ella confesó tiempo después que la situación generó un antes y después en la pareja.