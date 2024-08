Rosario Central ganó su tercer clásico rosarino al hilo frente a Newell’s Old Boys

Después de una semana turbulenta del lado visitante, el clásico rosarino se reeditó este sábado en la fecha 10 de la Liga Profesional 2024 y Rosario Central se impuso 1 a 0 en su estadio. El Canalla sumó su tercer triunfo consecutivo en el historial del duelo con Newell’s Old Boys, que perdió un futbolista por expulsión antes del gol.

Facundo Mallo convirtió el único tanto de una tarde que parecía destinada al olvido futbolístico. La historia empezó a cambiar cuando el árbitro Nicolás Ramírez le sacó tarjeta roja a Ángelo Martino y el director técnico Sebastián Méndez tuvo que rearmar la defensa rojinegra con menos de un cuarto de hora de juego.

El partido arrancó un poco más tarde de lo previsto ante las tribunas repletas del Gigante de Arroyito. Luego de un inicio intenso y con ritmo acelerado, la hinchada auriazul hizo un homenaje y pedido de justicia por el crimen de Ivana Garcilazo mientras se disputaba el encuentro.

Sin llegadas claras en el cuarto de hora inicial, el duelo se frenó por completo cuando Carlos Quintana sufrió un corte en el rostro. Por entonces, Juan Ignacio Ramírez ya había sido amonestado por una de las faltas más fuertes del cotejo y no había señales de desequilibrio cerca de los arcos y el riesgo de contragolpe se diluyó por completo.

La dinámica del partido se alteró pasada la media hora de juego, cuando Marco Ruben salió de la cancha por un problema físico. Antes del entretiempo, Enzo Copetti reemplazó al máximo goleador de Central en la era profesional.

En el minuto 22 del complemento hubo una jugada que pudo cambiar la historia, ya que la Lepra abrió el marcador con un gol en contra de Franco Ibarra. Sin embargo, el VAR anuló la jugada por posición adelantada de Martino.

Poco después de esa jugada, el exdefensor de Talleres se fue expulsado por haber golpeado a un rival. Así, la visita tuvo que encarar la última parte del clásico con un hombre menos por la falta que recibió Kevin Ortiz y el Canalla ganó confianza para ir a buscar la victoria.

A menos de diez minutos del final, Facundo Mallo cumplió el sueño de decenas de miles de hinchas canallas. Ramiro Macagno rechazó la pelota en un tiro libre de Ignacio Malcorra, pero el uruguayo llegó a tiempo para meterla en el arco con un derechazo potente.

El clásico se llevó a cabo en el marco de un operativo de seguridad con 550 policías y 30 puntos de control fijos fuera de la zona del Gigante. La Academia amplió una diferencia récord en el historial y tiene 19 triunfos más que Newell’s.

Resumen del partido de Rosario Central y Newell’s Old Boys

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Mauricio Martínez y Franco Ibarra; Jonatan Gómez, Tomás O’Connor y Jaminton Campaz; Marco Ruben. DT: Matías Lequi.

Newell’s Old Boys: Ramiro Macagno; Augusto Schott, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo y Ángelo Martino; Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Fernández Cedrés y Éver Banega; Francisco González, Juan Ignacio Ramírez y Lucas Besozzi. DT: Sebastián Méndez.

Gol: ST 38 m. Mallo (C).

Cambios: PT 35 m. Enzo Copetti por Ruben (C). ST 16 m. Ignacio Malcorra por O’Connor y Kevin Ortiz por Martínez (C); 29 m. Maximiliano Lovera por Gómez y Lautaro Giaccone por Campaz (C); 32 m. Juan Manuel García por Ramírez y Mateo Silvetti por Besozzi (N); 35 m. Fernando Cardozo por González y Brian Calderara por Banega (N); 44 m. Matko Miljevic por Fernández Cedrés (N).

Amonestados: O’Connor, Quintana y Ortiz (C); Ramírez, Fernández Cedrés y Méndez (N).

Expulsado: ST 32 m. Martino (N).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Lucas Novelli.

Cancha: Gigante de Arroyito.