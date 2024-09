Clásico rosarino de reserva: Newell’s Old Boys y Rosario Central empataron en cero

El receso de las eliminatorias sudamericanas se convirtió en un buen marco para el clásico rosarino de reserva. Aunque perdió un mediocampista en el final del primer tiempo, Rosario Central resistió ante Newell’s Old Boys y el partido terminó con un empate sin goles en el Gigante de Arroyito.

Después de un cuarto de hora sin profundidad, la visita tuvo la primera situación de gol clara. Agustín Juárez aprovechó un centro de Jerónimo Russo desde la izquierda y Valentino Quintero desvió la pelota tras una volea de zurda.

Quince minutos más tarde, Central tuvo una gran chance para abrir el marcador de la mano de Samuel Beltrán. El volante auriazul remató hacia el ángulo derecho a 30 metros del arco rojinegro, pero Josué Reinatti logró arañar el balón antes de un roce en el travesaño. Luego de esta acción, el cinco se fue expulsado por doble amonestación y la Academia perdió una pieza clave en el medio.

En el complemento, el equipo de Ricardo Lunari no consiguió aprovechar el jugador de más. El Canalla se reacomodó con el ingreso de Mateo Serra e incluso tuvo la mejor oportunidad para convertir en un tiro libre que Thiago Ponce cabeceó dentro del área leprosa.

Con este resultado, Newell’s llegó al final de una racha de seis triunfos consecutivos en la Copa Proyección 2024. De esta manera se mantiene como el líder de la zona B del certamen.

Por otra parte, Central suma tres partidos invicto. Si bien el punto parece valioso por la expulsión temprana de Beltrán, los dirigidos por Román Raponi dejaron pasar la chance de acercarse a los puestos de clasificación a la próxima fase.

Resumen del partido de reserva de Rosario Central y Newell’s Old Boys

Rosario Central: Valentino Quintero (C); Elías Ocampo, Kevin Silva, Felipe Carnicero y Facundo Cardozo; Gaspar Duarte, Samuel Beltrán, Kevin Gutiérrez y Santiago Segovia; Franco Pelozo y Thiago Ponce. DT: Román Raponi.

Newell’s Old Boys: Josué Reinatti; Matías Palacio, Tiago Agustinelli, Lucas Mihovilcevich (C) y Ezequiel Moya; Pablo Altamirano, Facundo Basualdo y Pablo Altamarino; Fabrizio Tirado, Julián Aquino y Jerónimo Russo; Agustín Juárez. DT: Ricardo Lunari.

Cambios: Mateo Serra por Pelozo (C) y Valentino Torrente por Moya (N); 25 m. Javier Di Florio por Aquino (N); 31 m. Francisco Plaza por Russo y Joaquín César por Tirado (N); 34 m. Tomás Muia por Carnicero (C); 44 m. Gonzalo González por Ponce (C) y 50 m. Paulo Bustos por Segovia (C).

Amonestado: Gutiérrez, Serra, González, Quintero y Silva (C); Basualdo, Moya, Agustinelli, Tirado y Palacio (N).

Expulsado: PT 41 m. Beltrán (C).

Árbitro: Mateo Bocaccia.

Cancha: Gigante de Arroyito.