Rosario Central hizo agua atrás y Boca cantó victoria en la Bombonera

El primer partido de Matías Lequi después de su ciclo de director técnico interino tuvo un sabor amargo. Rosario Central perdió este sábado de visitante en la fecha 13 de la Liga Profesional 2024. Boca ganó por 2 a 1 y volvió a sonreír luego de la eliminación de la Copa Sudamericana.

Cristian Lema y Brian Aguirre le dieron una ventaja cómoda al equipo de Diego Martínez en los primeros 15 minutos. El Canalla recién consiguió descontar en tiempo adicional con un tiro libre de Jaminton Campaz y estuvo cerca del empate en el final del encuentro, pero no pudo recuperarse de los errores del inicio del partido.

Central estuvo incómodo en la Bombonera debido a la ausencia de sus zagueros titulares. Así y todo, quedó a tiro de llevarse un punto cuando Enzo Copetti cayó frente a Luis Advíncula en una de las últimas jugadas de la noche. El árbitro Jorge Baliño no vio falta del defensor en el área xeneize y el VAR tampoco revisó la acción.

Segundos antes de la discusión sobre el foul al delantero visitante, la Academia arañó el empate con un remate de Marco Ruben. El máximo goleador profesional del club le ganó la posición a su marcador tras un centro de Campaz y Leandro Brey tapó su remate a un par de metros del arco.

El arquero suplente ingresó en el cierre del partido debido a la lesión de Sergio Romero. “Chiquito” salió en un momento clave y su reemplazante quedó mal parado en el gol de Central, pero luego se reivindicó con una atajada de alto nivel.

El "Bicho" consiguió el descuento en tiempo extra.

El Canalla cayó de pie en la Bombonera, pero el inicio del encuentro dejó en evidencia que Carlos Quintana y Facundo Mallo son fundamentales en la defensa. Además de los goles, Boca tuvo otras oportunidades claras para ampliar la ventaja en el marcador y terminó sufriendo por su falta de eficacia.

Resumen del partido de Boca y Rosario Central

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Cristian Lema, Marcos Rojo (C) y Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Guillermo Fernández y Kevin Zenón; Brian Aguirre y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Rosario Central: Jorge Broun (C); Emanuel Coronel, Juan Valentín Giménez, Miguel Barbieri y Agustín Sández; Mauricio Martínez y Franco Ibarra; Jonatan Gómez, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Matías Lequi.

Goles: PT 4 m. Lema (B) y 15 m. Aguirre (B). ST 48 m. Campaz (C).

Cambios: ST 17 m. Lautaro Giaccone por Gómez (C); Gary Medel por Rojo (B); 24 m. Augusto Solari por Martínez y Marco Ruben por Malcorra (C); Agustín Martegani por Zenón (B) y 34 m. Ignacio Miramón por Aguirre (B); 37 m. Leandro Brey por Romero (B) y 39 m. Maximiliano Lovera por Coronel (C).

Amonestados: Fernández y Medel (B); Barbieri, Sández y M. Martínez (C).

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Silvio Trucco.

Cancha: Alberto J. Armando.