Doble pérdida: Rosario Central cayó ante Independiente y Agustín Módica se lesionó

Este sábado se terminó el invicto de Rosario Central con Matías Lequi como entrenador. Parado frente a un equipo alternativo, Independiente venció al Canalla por 1 a 0 en la fecha 11 de la Liga Profesional 2024. La mala noticia visitante es que Agustín Módica se lesionó y es probable que no pueda jugar ante Fortaleza en la Copa Sudamericana.

Kevin Lomónaco marcó el gol de la victoria en el arranque del encuentro. El Rojo superó a su rival durante la etapa inicial. Después supo defender la ventaja ante el ingreso de los habituales titulares de la Academia, que también contó con el debut oficial de Augusto Solari.

Central mantuvo su plan táctico en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. La gran diferencia respecto del clásico rosarino y el partido con Fortaleza fueron los nombres, ya que Lequi les dio descanso a todos los titulares y algunos ni siquiera viajaron a Avellaneda.

¿Qué le pasó a Agustín Módica en el partido con Independiente?

El primer cambio del Canalla en el partido con Independiente encendió el alarma en torno a una de las mayores promesas del plantel. Agustín Módica sufrió una lesión en la rodilla derecha y pidió el cambio de inmediato debido al dolor.

El “Pichi” fue a disputar una pelota con Joaquín Laso cerca de la línea de meta del Rojo y terminó chocando contra un cartel publicitario. Antes del impacto, el delantero se desestabilizó y pisó mal en el duelo con el defensor rival.

El futbolista de 21 años ni siquiera se pudo ir caminando al vestuario por sus propios medios después de esa acción. Si bien el club todavía no dio a conocer el diagnóstico, todo indica que el atacante se perderá el segundo partido de octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 y al Canalla le faltará una carta ofensiva importante.

Aunque perdió tiempo de juego debido a la contratación de Enzo Copetti y Marco Ruben, Módica no es una pieza menor en el plantel. Desde su debut profesional metió 7 goles en 24 partidos y actualmente es el máximo artillero auriazul en la temporada.

Resumen del partido de Rosario Central e Independiente

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Joaquín Laso y Damián Pérez; Felipe Loyola, Iván Marcone (C) y David Martínez; Alex Luna, Gabriel Ávalos y Diego Tarzia. DT: Julio Vaccari.

Rosario Central: Axel Werner; Damián Martínez, Juan Valentín Giménez, Miguel Barbieri y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz (C) y Tomás O’Connor; Elías Ocampo, Francesco Lo Celso y Lautaro Giaccone; Agustín Módica. DT: Matías Lequi.

Gol: PT 17 m. Lomónaco (I).

Cambios: PT 32 m. Tobías Cervera por Módica. ST Augusto Solari por Lo Celso y Jaminton Campaz por Ocampo (C); 15 m. Federico Mancuello por Martínez y Santiago Montiel por Tarzia (I); 18 m. Maximiliano Lovera por Giaccone (C); 24 m. Facundo Mallo por Barbieri (C); 30 m. Santiago Hidalgo por Luna (I); Ignacio Maestro Puch por Ávalos (I).

Amonestados: Marcone, Martínez, Tarzia, Mancuello e Hidalgo (I); Martínez, Barbieri, Ortiz y Ocampo (C).

Árbitro: Fernando Rapallini.

VAR: Germán Delfino.

Cancha: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

¿Cuándo juega Rosario Central?