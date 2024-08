Rosario Central y Fortaleza igualaron en un duelo sin margen de error

Luego de un fin de semana de fiesta, Rosario Central pasó una noche difícil este miércoles en el Gigante de Arroyito. El Canalla empató 1 a 1 con Fortaleza en la Copa Sudamericana 2024 y la semana próxima definirá la serie de octavos de final en Brasil.

Marinho abrió el marcador apenas comenzó el partido y encendió la preocupación en las tribunas. Cuatro minutos más tarde, Agustín Sández trajo calma con un gol de pelota parada. Los brasileños tomaron el control luego de la igualdad, pero el Canalla logró emparejar el partido a medida que corría el reloj.

El director técnico Matías Lequi no la tuvo fácil en su bautismo internacional. Su rival estuvo cerca de recuperar la ventaja en la etapa inicial y no se conformaba con la igualdad. Si bien perdió peso ofensivo en el complemento, la Academia estuvo a la altura del desafío y mantiene chances de llegar a los cuartos de final.

La noche en el Gigante de Arroyito tuvo un comienzo pocas veces visto. Marinho sorprendió a Jorge Broun con un tiro libre potente en el segundo minuto de juego. El futbolista de Fortaleza se lesionó cuando corrió para festejar el gol con sus compañeros y el entrenador Juan Pablo Vojvoda debió hacer un cambio inusitado.

La historia del Canalla mejoró rápidamente gracias a un cabezazo de Facundo Mallo y el desvío final de Sández en el área brasileña. Poco después, Maximiliano Lovera estuvo cerca de dar vuelta el resultado con un remate cruzado. En el complemento ya no hubo tantas situaciones de gol para el local, pero la bandera de la clasificación quedó plantada de cara al próximo duelo en Ceará.

Resumen del partido de Rosario Central y Fortaleza

Rosario Central: Rosario Central: Jorge Broun (C); Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Mauricio Martínez y Franco Ibarra; Jonatan Gómez, Maximiliano Lovera y Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Matías Lequi.

Fortaleza: João Ricardo; Emanuel Brítez (C), Benjamín Kuscevic, Tomás Cardona y Bruno Pacheco; Matheus Rossetto y Pedro Augusto; Marinho, Tomás Pochettino y Breno; Renato Kayser. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Goles: PT 2 m. Marinho (F) y 6 m. Sández (C).

Cambios: PT 5 m. Yago Pikachu por Marinho (F). ST 10 m. Ignacio Malcorra por Lovera (C); 20 m. Moisés por Renato Kayser y Emmanuel Martínez por Pochettino (F); 27 m. Agustín Módica por Copetti, 28 m. Miguel Barbieri por Quintana y Kevin Ortiz por Martínez (C); 37 m. Imanol Machuca por Yago Pikachu y Zé Welison por Matheus Rossetto (F); 40 m. Lautaro Giaccone por Gómez (C);

Amonestados: Mallo, Cardona, Quintana, Módica y Campaz (C); Brítez, Matheus Rossetto y Pedro Augusto (F).

Árbitro: Alexis Herrera.

VAR: Joel Alarcón.

Cancha: Gigante de Arroyito.

