Clásico rosarino de reserva: Rosario Central ganó en la cancha de Newell’s Old Boys

Pasado un mes y medio desde el último clásico rosarino de Primera División, el duelo de los equipos de reserva también favoreció a Rosario Central en el Coloso. El Canalla ganó 2 a 0 este miércoles en la cancha de Newell’s Old Boys y ambos equipos terminaron con un jugador menos.

Tomás Muia abrió el marcador en el minuto 21 del segundo tiempo y Thiago Ponce lo cerró casi al final del encuentro. Antes del segundo tanto auriazul, Tomás Pérez fue expulsado en la formación local y Santiago Burgos también vio la tarjeta roja dentro de la alineación visitante.

De la mano del director técnico Matías Lequi, Rosario Central inclinó la balanza a su favor después de una etapa inicial pareja. Si bien Gonzalo González tuvo una oportunidad clarísima para poner en ventaja a la Academia, el arquero Josué Reinatti se lució en el área y salvó al equipo de Ricardo Lunari.

Newell’s quedó expuesto varias veces en la última línea, pero los visitantes recién lograron convertir cuando un defensor rechazó la pelota debajo del arco y el balón se metió gracias a un rebote en Muia. A pesar de la expulsión de Pérez, los rojinegros estuvieron a tiro del empate y finalmente se fueron de la cancha con las manos vacías.

Con este resultado, la reserva canalla suma 11 puntos e igualó a River en la zona A de la Copa de Proyección, pero está en el sexto lugar de la tabla. En cambio, la Lepra se mantiene en el tercer puesto del otro grupo con 12 unidades.

Resumen del partido de reserva de Newell’s Old Boys y Rosario Central

Newell’s Old Boys: Josué Reinatti; Matías Palacio, Lucas Mihovilcevich, Lucas Baños y Valentino Torrente; Felipe Frassi, Tomás Pérez, Valentino Acuña y Mateo Silvetti; Sebastián Montero y Thiago Gigena. DT: Ricardo Lunari.

Rosario Central: Valentino Quintero; Santiago Burgos, Santiago Contreras, Tomás Muia y Leonardo Ruiz; Kevin Gutiérrez y Samuel Beltrán; Gaspar Duarte, Pedro García y Lorenzo Moscoloni; Gonzalo González. DT: Matías Lequi.

Goles: ST 21 m. Muia (C) y 44 m. Ponce (C).

Cambios: ST Jerónimo Russo por Montero (N); 10 m. Felipe Carnicero por Contreras (C); 16 m. Santino Duarte por Acuña (N); 23 m. Carlos Campos por García (C); 33 m. Lorenzo Fernández por Duarte, Tomás Salteño por Gutiérrez y Thiago Ponce por González (C), Agustín Juárez por Silvetti (N); 43 m. Tiago Agustinelli por Palacio (N).

Expulsados: ST 31 m. Pérez (N) y 48 m. Burgos (C).

Árbitro: Axel Pogge.