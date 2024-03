Lío en Newell’s Old Boys: Franco Díaz dijo en un video que era de Rosario Central

Mientras Newell’s Old Boys se prepara para el debut en la Copa Argentina 2024, Franco Díaz hizo este miércoles un pedido de disculpas por un video viral. El volante dijo que era hincha de Rosario Central mientras lo estaban filmando con un teléfono celular y decidió aclarar la situación a través de redes sociales.

El clip dura unos pocos segundos, pero fueron suficientes para llamar la atención entre simpatizantes de la Lepra. Unas horas después, el futbolista de 22 años utilizó su cuenta de Instagram para desmentirlo y explicar lo ocurrido.

Díaz quedó en una posición incómoda frente a la hinchada rojinegra, de modo que prefirió despejar las dudas online. “Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entender”, manifestó.

¿Por qué Franco Díaz dijo que era hincha de Rosario Central?

Franco Díaz afirmó este miércoles que está “100 % comprometido con Newell’s” y sostuvo que no es hincha de Rosario Central. “No es mi forma de pensar ni sentir”, aseveró.

El exmediocampista de Platense planteó que le hicieron la pregunta en una “situación tensa”. Luego añadió: “No me di cuenta que me estaban grabando. Lo dije más que nada para zafar”.

Franco Díaz dio a entender que las chicas que fueron a buscarlo a su auto lo estaban presionando para que dijera que es de Rosario Central. Sin embargo, esa parte no quedó dentro del recorte de la filmación.

El futbolista oriundo de Burzaco advirtió que la difusión del clip podía traerle problemas. Entonces recurrió a las mismas redes sociales y manifestó: “Estoy muy contento en el club más grande del interior y eso del video no es algo cierto”.

¿Quién es el futbolista Franco Díaz?

Franco Martín Díaz nació el 28 de agosto de 2000 en Burzaco, provincia de Buenos Aires. Su carrera profesional comenzó en Temperley y recién llegó a Rosario en enero pasado, cuando Newell’s lo presentó como el primer refuerzo de la temporada.

El mediocampista dio el salto a Primera División en 2022, cuando Vélez compró su pase. Al año siguiente lo cedieron a Platense y enfrentó a Rosario Central en la final de la Copa de la Liga Profesional 2023.

El volante se afianzó como titular durante los amistosos de verano. Foto: @newells

Después de una temporada completa con la camiseta del Calamar, Newell’s acordó el préstamo del jugador hasta diciembre. El contrato incluye una opción de compra del 50 % de los derechos económicos a cambio de 700.000 dólares.

Desde su llegada a Rosario, Franco Díaz jugó diez partidos oficiales con la camiseta rojinegra. Además hizo el gol del empate en el amistoso con Inter Miami, el equipo de Lionel Messi.