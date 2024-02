Clásico rosarino: Newell’s Old Boys y Rosario Central rinden el primer examen de 2024

En el marco de los duelos interzonales del torneo de Primera División, el clásico rosarino se reedita este domingo con Newell’s Old Boys como anfitrión de Rosario Central. El último campeón argentino visita el Coloso del parque de la Independencia en la fecha 7 de la Copa de Liga Profesional 2024.

El partido de leprosos y canallas comienza a las 19.45 en el Estadio Marcelo Bielsa con transmisión de TNT Sports. Hernán Mastrángelo se presenta como árbitro principal y debuta en el derby de la mayor ciudad santafesina.

¿Cuáles son las probables formaciones de Newell’s Old Boys y Rosario Central?

Newell’s Old Boys: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Guillermo May o Guillermo Balzi, Rodrigo Fernández y Franco Díaz; Francisco González, Juan Ignacio Ramírez y Brian Aguirre. DT: Mauricio Larriera.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Mauricio Martínez y Jonatan Gómez; Tobías Cervera, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Luca Martínez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo.

Newell’s juega el clásico rosarino con una baja sensible. Éver Banega fue expulsado ante Estudiantes de La Plata y el director técnico Mauricio Larriera no dio pistas sobre su reemplazante. La probable alineación incluye a Guillermo May y Guillermo Balzi entre los principales candidatos a ocupar el lugar del capitán rojinegro.

Del lado visitante, el entrenador Miguel Ángel Russo piensa en dos cambios para ir al Coloso. El plan canalla consiste en incluir a Mauricio Martínez y Jaminton Campaz en el mediocampo, dos fichas que jugó en el segundo tiempo del duelo entre Rosario Central y Gimnasia.

Ignacio Malcorra marcó el último gol del historial.

Aunque perdió los últimos dos partidos, la Lepra sigue cerca de la zona de clasificación a playoffs del grupo B. Gracias los cuatro triunfos del inicio del torneo, una victoria en el clásico le permitirá ubicarse entre los cuatro mejores equipos.

Por su parte, Rosario Central quiere ganar su primer partido de visitante en el año. Hasta ahora sólo sumó de a tres en el Gigante de Arroyito y en el Estadio San Nicolás, donde venció a Independiente Rivadavia mientras el estadio estaba en obras.