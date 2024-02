Rosario Central venció a Gimnasia y tomó envión para jugar el clásico rosarino

En una noche que comenzó con pronóstico de una victoria más holgada, Rosario Central consiguió este sábado su primera victoria del año en el Gigante de Arroyito. El Canalla le ganó a Gimnasia y Esgrima de la Plata por 2 a 1 en la fecha 6 de la Copa de la Liga Profesional 2024, de modo que llega en buena forma al clásico rosarino del próximo fin de semana.

La Academia ganó gracias a los goles de Carlos Quintana y Luca Martínez Dupuy. Del lado visitante, Pablo de Blasis descontó con un penal en el cierre del primer tiempo, pero el Lobo estuvo lejos de rescatar un punto en la Cuna de la Bandera.

El equipo de Miguel Ángel Russo cambió la cara en todo sentido después de la derrota ante Independiente. El director técnico modificó la mitad de la formación y Jonatan Gómez se convirtió en la figura de la noche desde el inicio del encuentro.

En su primer partido como titular desde que volvió al club de sus amores, el exvolante de Racing y Banfield asistió a Quintana para la apertura del marcador con un centro preciso en un tiro libre desde la derecha. Después manejó los tiempos del mediocampo auriazul, que superó con comodidad al de Gimnasia.

Martínez hizo una falta que complicó el panorama canalla antes del complemento. Foto: @rosariocentral

La otra buena noticia de la noche fue el gol de Martínez Dupuy, que reapareció en la formación inicial. El mexicano cerró una buena jugada de Elías Ocampo con una definición típica de un delantero de área y es el máximo anotador del equipo en el torneo.

Antes del entretiempo, Damián Martínez cometió una falta fuerte en una jugada que parecía intrascendente y Facundo Tello cobró penal para el Lobo a partir de un llamado del VAR. A partir del fallo del árbitro, De Blasis puso a Gimnasia a tiro del empate, pero los visitantes no pudieron hacer mucho más para evitar la derrota.

Con este resultado, Rosario Central estiró su invicto en el Gigante de Arroyito. El Canalla lleva 31 partidos sin perder de local en una serie que incluye 17 triunfos. Actualmente está a dos encuentros del récord de 33 cotejos que ostentan “Los Picapiedras”, el equipo que dirigió Carlos Timoteo Griguol.

Resumen del partido de Rosario Central y Gimnasia

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Elías Ocampo, Kevin Ortiz, Jonatan Gómez e Ignacio Malcorra; Tobías Cervera y Luca Martínez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo.

Gimnasia y Esgrima de La Plata: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Leonardo Morales, Yonathan Cabral y Gustavo Canto; Matías Abaldo, Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis y Benjamín Domínguez; Ivo Mammini y Cristian Colmán. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 6 m. Quintana (C); 30 m. Martínez Dupuy (RC) y 45 m. De Blasis, de penal (G).

Cambios: ST Eric Ramírez por Colmán (G); 19 m. Federico Milo por Cabral (G) y Lautaro Chávez por Domínguez (G); 21 m. Mauricio Martínez por Ortiz y Franco Ibarra por Gómez (C); 23 m. Juan Cruz Komar por Quintana (C); 30 m. Agustín Módica por Martínez Dupuy (C); 31 m. Jaminton Campaz por Malcorra (C) y 31 m. Mateo Miranda por Saravia (G); 35 m. Franco Troyansky por Mammini (G).

Amonestados: Damián Martínez, Módica y Sández (C); Saravia y Morales (G).

Cancha: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Facundo Tello.