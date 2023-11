Talleres: qué dijo el árbitro Facundo Tello por la polémica en el partido con Vélez

Todo Talleres reclamó lo que pareció gol mal anulado en partido frente a Vélez, cuando Lautaro Ovando la empujó para lo que era el 2 a 1, a 10 minutos del final en Liniers. Un triunfo que habría sido fundamental para la T, para volver al triunfo en una mala racha y porque con los tres puntos se aseguraba su participación en la Copa Libertadores 2024.

Facundo Tello, árbitro del partido, explicó lo ocurrido en la acción que disparó la discusión. “El desconocimiento de los periodistas de la transmisión generó polémico donde no la hubo. El VAR siempre actúa. No se anuló ningún gol porque la pelota no entró”, señaló ante la consulta del programa Futolémico, por ShowSport Radio.

“Si la pelota hubiera entrado el gol habría sido convalidado porque el fuera de juego fue erróneo”, agregó Tello, respecto de la confusión que surgió a partir de la bandera levantada cuando Ovando festejajaba el gol.

