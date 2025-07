La emoción del Chino Zelarayán después del primer gol en su vuelta a Belgrano

Luego de que Belgrano derrotara claramente por 3 a 0 a Huracán, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, todos los flashes y micrófonos fueron para una sola persona.

Es que fue casi unánime de que Lucas Zelarayán fue la gran figura de la goleada del Pirata en la que, como agregado, metió un golazo. El primero desde su regreso a Córdoba. No convertía en Argentina desde el 9 de noviembre de 2015, justamente ante Huracán, en el mismo escenario.

LA PALABRA DE LA FIGURA DE BELGRANO: LUCAS ZELARAYÁN

En la transmisión oficial de TV, el Chino no pudo ocultar su emoción cuando encaró los micrófonos. Trató de mantener la compostura luego de la primer pregunta.

“Fue un primer tiempo muy disputado, casi no se jugó, es el primer partido después de una pretemporada larga. Sabíamos que teníamos que lucharla. Golpeamos en los momentos justos y nos llevamos un gran resultado”, analizó Zelarayán.

Zelarayán en acción. Metió un golazo para Belgrano ante Huracán, en Parque Patricios. (Fotobaires)

Luego, no ocultó sus lágrimas y como pudo continuó: “Una emoción muy grande. Me cuesta hablar, yo amo a este club, volví, no se me daba, la peleé mucho. Estoy muy emocionado, no puedo hablar... Esto es para mi familia, todos mis amigos que me vienen bancando, saben lo que vengo sufriendo”.

Y cerró diciendo: “Muy contento también por el equipo porque nos merecíamos empezar el torneo así, porque la hemos peleado mucho, hemos sufrido, hemos metido una pretemporada entrenando doble turno, sin quejarnos, mucho sacrificio”.