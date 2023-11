Newell’s descarta a Brian Aguirre por lesión antes del partido con Sarmiento

Después de un empate que sabe a poco, Newell’s Old Boys aún tiene chances de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2023, pero sufrió una baja sensible por lesión. El club informó este miércoles que Brian Aguirre no jugará con Sarmiento de Junín en la fecha 12 del torneo.

El cuerpo médico rojinegro confirmó que el futbolista de 20 años sufrió un problema muscular en el partido con Platense. De esta manera, el director técnico Gabriel Heinze realizará al menos un cambio para recibir al Verde el próximo domingo.

¿Cuál es la lesión de Brian Aguirre?

De acuerdo al diagnóstico de los estudios de este martes, Brian Aguirre tiene un desgarro en la pierna izquierda. Los resultados de los estudios lo dejaron afuera del cotejo con Sarmiento y resta ver si podrá reaparecer antes del final del torneo.

El delantero oriundo de Granadero Baigorria sufrió una lesión en el bíceps femoral en el estadio Ciudad de Vicente López. Apenas sintió dolor en la parte posterior del muslo, dejó de correr y pidió el cambio al banco de suplentes.

Por segunda vez desde el inicio del torneo de Primera División, la Lepra pierde a Aguirre por un problema físico. Hace un mes y medio, un golpe en la cadera le impidió jugar en el partido de Newell’s y Estudiantes, pero se recuperó a tiempo para disputar el clásico rosarino.

El delantero participó en 51 partidos oficiales y metió tres goles. Foto: @newells

Hasta el momento, el exfutbolista de la selección nacional sub 20 sólo se perdió una fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. En total disputó 10 encuentros y sólo anotó en el debut rojinegro, cuando el equipo Heinze derrotó a Central Córdoba.

Luego del empate sin goles con Platense, Newell’s recibe a Sarmiento de Junín el domingo 5 de noviembre a las 21 en el estadio Marcelo Bielsa. Previamente, el club organizará la fiesta del 120° aniversario de su fundación.