Tras la derrota de Newell’s, Gabriel Heinze se hizo cargo de los silbidos de la hinchada: "Soy el responsable de esto”

Newell’s cayó en casa por 2-0 ante Godoy Cruz y el tropiezo no fue bien recibido por la hinchada: se escucharon cánticos y silbidos en el final. ¿Qué dijo Gabriel Heinze? El DT leproso asumió su responsabilidad y sostuvo que estos iban dirigidos hacia él ya que “soy el responsable de esto”.

¿Qué dijo Heinze de la reacción de la hinchada de Newell’s tras la derrota con Godoy Cruz?

“Creo que los insultos y los silbidos eran para mí, no para los jugadores, porque yo soy el responsable de esto”, señaló Heinze al ser consultado por la situación de descontento que se vivió al cierre del partido. Luego el Gringo agregó: “Lo que hay que hacer ahora es aguantar, reponerse y seguir trabajando, esto es así. No se debe dejar de trabajar y luchar para que esos silbidos se vuelvan aplausos”.

Y reiteró: “Pero creo que para los jugadores no fue, ellos están haciendo todo y yo estoy muy contento con ellos. Tenemos que reaccionar rápido y tratar de hacer lo mejor posible el próximo partido”.

“Si un entrenador no ve que el equipo está con él y atiende las indicaciones, está claro lo que hay que hacer. Pero esa pregunta se hace solo cuando se pierde. Cualquier entrenador que no sienta esa comunicación con los jugadores, se tiene que ir. Cuando yo hablo, me escuchan, y cuando ellos hablan, yo escucho”, remarcó en conferencia de prensa.

Y concluyó el tema señalando que “en estas situaciones hay que creer, aguantar y hacer todo lo posible para que los cánticos se transformen en algo positivo. Esto es así, yo también lo pasé como futbolista, pero hay que seguir. Hay que seguir trabajando para que los silbidos sean aplausos”.

¿Qué dijo Heinze sobre la derrota ante Godoy Cruz?

En cuanto al desarrollo del partido, que terminó 2-0 a favor de los mendocinos, el DT sostuvo: “Hemos tenido varias situaciones. La diferencia estuvo en la terminación de las jugadas y en las tomas de decisiones, el rival aprovechó esas cosas. Hemos tenido llegadas y no pudimos dar el pase o la habilitación”.

Pero destacó que “igualmente, el equipo siguió insistiendo en lo que hacemos. El rival es de mucha calidad y está en un gran momento”, y que “sabíamos que iba a ser un partido dinámico. En un momento del primer tiempo era un ida y vuelta. Sabíamos eso, era lo que esperábamos”.

“Jugamos dentro de pocos días. Tenemos que levantar a todos, recuperar y preparar el próximo partido. Hay cosas negativas y cosas positivas que me gusta verlas más tranquilo después”, dijo y en otra parte de la conferencia sostuvo: “Hay que pasar este momento, es parte del crecimiento”.