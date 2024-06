El clásico rosarino tuvo su debut en la Primera División femenina

El historial del clásico rosarino se expandió este sábado con su primera edición femenina en el torneo mayor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Al igual que en el último derby masculino, Rosario Central se impuso sobre Newell’s Old Boys en la fecha 12 del torneo.

El equipo dirigido por Damián Ledesma cantó victoria por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito. El encuentro estuvo igualado hasta los últimos minutos de tiempo reglamentario, pero Daiana Gómez rompió la paridad con un remate de larga distancia y encendió a la hinchada auriazul en la platea ubicada de espaldas a la costanera del río Paraná.

Newell’s comenzó mejor parado de visitante, ya que un gol tempranero de Milagros Rivas le dio la ventaja. Antes del primer cuarto de hora de juego, Lourdes Palavecino apareció en el corazón del área y convirtió el empate de Central después de un desborde por izquierda.

Con este resultado, la Academia obtuvo el tercer triunfo del torneo femenino de Primera División. Por su parte, la Lepra sufrió la quinta derrota en el certamen y dejó pasar una buena chance para acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

Resumen del partido de Rosario Central y Newell’s Old Boys

Rosario Central: Vanina Correa; Sofía Arceo, Sol Tarditti, Malen Fontao y Elen Leroyer; Lourdes Palavecino, Guadalupe Albornoz, Martina Clerc y Belen Días; Lourdes Martínez y Paula Salguero. DT: Damián Ledesma.

Newell’s Old Boys: Ivanna Macías; María Victoria Vives, Pilar Sabransky, Laura Ríos y Juana Porta; Luciana Bacci, María Belén Raffaelli, Camila Mansilla y Stefanía Orrego; Milagros Rivas y Julieta Lema. DT: Miguel Fullana.

Goles: PT 3 m. Rivas (N); 15 m. Palavecino (C). ST 42 m. Gómez (C).

Cambios: ST 21 m. Virginia Coronel, Juana Cárdenas y Daiana Gómez por Martínez, Tarditti y Albornoz (C). 24 m. Antonella Cavigioli por Lema (N); 41 m. Ayelén Ceballos, Julieta Bastus y Laura Sequeira por Rivas, Bacci y Mansilla (N); 46 m. Victoria Yáñez por Palavecino (C); 48 m. Karym Iturbe por Días (C).

Suplentes de Rosario Central: Paulina Aprile, Gabriela Gómez, Leidy Ojeda, y Tatiana Albornoz.

Suplentes de Newell’s Old Boys: Dalmira Arévalo, Gavy Santos, Luciana Ferreyra, Romina Luna y Antonella Chazarreta.

Árbitra: Antonella Álvarez De Olivera.

Cancha: Estadio Gigante de Arroyito.