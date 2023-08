Problemas a la izquierda: Newell’s pierde a Ángelo Martino por una lesión muscular

Con la mira puesta en el inicio de la Copa de la Liga Profesional 2023, Newell’s confirmó este lunes una baja para el debut ante Central Córdoba. El club anunció que Ángelo Martino sufrió una lesión, de modo que el director técnico Gabriel Heinze casi no tiene alternativas para defender la banda izquierda.

El futbolista de 25 años quedó descartado debido una distensión del músculo ilíaco izquierdo. A partir de este diagnóstico, la Lepra tiene tres laterales que no pueden jugar el próximo lunes en la primera fecha del torneo de Primera División.

Martino fue titular en los últimos partidos debido a la ausencia de Bruno Pittón. El ex Unión y San Lorenzo todavía no se recuperó de la fractura del radio de su brazo derecho y no es la única ausencia que complica el panorama de Heinze.

En la última fecha de la Liga Profesional 2023, Newell’s empató 1 a 1 con Talleres. Esa noche, el “Gringo” puso a Leonel Vangioni en la formación inicial y guardó a los titulares para habituales disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023 ante Corinthians.

Heinze trajo a Martino a principios de año. Foto: @newells

El “Piri” fue uno de los mejores futbolistas rojinegros, pero le sacaron la tarjeta roja en tiempo adicional. Debido a este antecedente, recibirá una suspensión que le impide contarlo para enfrentar a Central Córdoba la semana que viene.

Ante este escenario, Heinze tiene pocas opciones para cubrir la banda izquierda. Una de ellas es Martín Luciano, pero “Flecha” no jugó desde que el DT se hizo cargo del equipo y sólo lo llevó al banco de suplentes en unas pocas ocasiones. La alternativa es el ingreso de Facundo Mansilla, que ya disputó algunos partidos en esa posición.

¿Cuándo juega Newell’s?