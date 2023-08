Gabriel Heinze y la actitud de Newell’s ante Corinthians: “Me alcanza y muchísimo”

Luego del empate de Newell’s y Corinthians en Rosario, el director técnico rojinegro Gabriel Heinze afirmó este miércoles que los futbolistas tuvieron una “gran actitud” a pesar de la eliminación de la Copa Sudamericana 2023. “A mí me alcanza y muchísimo”, respondió sobre la actuación del equipo.

El entrenador se quedó “triste” por la despedida de la Lepra del torneo internacional. Al mismo tiempo, destacó el trabajo de los jugadores y reiteró: “Si debo quedar afuera o perder, me gusta perder de esta manera”.

“A veces producís tanto y te llevás muy poco, pero lo importante es que hagas y que intentes como lo hicieron estos chicos”, explicó Heinze. Por otra parte, defendió la apuesta táctica de Newell’s con tres defensores centrales y aseguró que “el equipo se sintió muy cómodo” en los dos duelos con Corinthians.

El “Gringo” aseveró que los jugadores rojinegros sus jugadores “merecían muchísimo más” y enfatizó: “El partido de hoy fue todo nuestro”. Entre otras cuestiones, subrayó que la Lepra ejecutó “23 tiros al arco” de Cássio Ramos.

En cuanto al rendimiento ofensivo, Heinze admitió que Newell’s falló en la definición, pero no le parece “algo negativo” en el análisis. ”Al contrario: debemos insistir. El equipo está produciendo ¿Nos falta efectividad? Puede ser. Lo vamos a hacer con trabajo”, aseveró.

Gabriel Heinze y su balance en Newell’s: “Yo sabía a dónde venía”

A la hora del balance de la primera parte de la temporada, Gabriel Heinze destacó que Newell’s “fue competitivo en toda la copa” y fue “mejor que el rival”. Consultado sobre la falta de jugadores de experiencia para afrontar la definición, replicó: “Es verdad que hay muchos chicos y está muy bien. Yo sabía a dónde venía”.

“Me siento tranquilo porque sé muy bien lo que hago, cómo lo hago y trato de dar todo”, manifestó el DT de 45 años. Nueve meses después del inicio de su ciclo, la Copa de la Liga Profesional asoma como el último desafío de 2023.

El entrerriano asumió como entrenador en noviembre. Foto: @Newells

Al margen de la eliminación ante Claypole en la Copa Argentina y una performance irregular en el torneo de Primera División, el “Gringo” señaló que la labor de Newell’s superó sus expectativas. En este sentido, comentó: “No pensé que íbamos a tener tanto volumen de cosas positivas”.

“Había mucha juventud y había que cambiar patrones fundamentales en esta profesión. Muchos chicos no los conocían”, recordó el exfutbolista de París Saint-Germain (PSG) y Real Madrid. Luego concluyó: “El resultado me puede acompañar o no. Me preocupo por todas las cosas que hago antes”.