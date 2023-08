Gabriel Heinze tuvo un cruce tenso con un periodista: “¿Quién es el maleducado?”

Después del triunfo de Corinthians por 2 a 1 sobre Newell’s en la Copa Sudamericana 2023, Gabriel Heinze protagonizó este miércoles una conferencia de prensa tensa en Brasil. “Sos un maleducado”, le dijo un periodista rosarino a partir de una pregunta sobre el planteo táctico rojinegro.

El director técnico de la Lepra mantuvo una discusión breve que surgió mientras explicaba la situación de Lisandro Montenegro. Mientras comentaba por qué puso al futbolista suplente y lo sacó en el segundo tiempo, le acotó a un cronista: “¿Me dejás terminar o no te interesa?”.

"SOS UN MALEDUCADO..." el cruce entre el Gringo Heinze y un periodista en Brasil, tras la derrota de Newell's vs. Corinthians. pic.twitter.com/rsYHCsaBVj — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2023

El comentario no le cayó bien a Pablo Gavira y su respuesta cambió el tono de la rueda de prensa. “Yo estoy hablando y vos me interrumpís ¿Quién es el maleducado?”, replicó Heinze.

A continuación, el periodista pidió disculpas para disipar la tensión y retomar el diálogo sobre el partido. No obstante, al “Gringo” le quedaba algo más en el tintero y añadió: “¿Cómo te voy a faltar el respeto si no me dejás terminar?”.

“Yo no soy un maleducado, no te equivoques”, remató Heinze después de la explicación sobre el cambio de Montenegro. Así cerró un paréntesis conflictivo dentro de su análisis de la derrota de Newell’s en São Paulo.

¿Qué dijo Gabriel Heinze sobre el partido de Newell’s y Corinthians?

Al margen de la discusión que se viralizó online, Gabriel Heinze coincidió una parte del análisis de la prensa sobre lo ocurrido en el Neo Química Arena. El entrenador señaló que Newell’s cometió “errores clave” en defensa y agregó que eso “también es virtud del rival”.

El “Gringo” admitió que el fondo rojinegro no tuvo una buena noche. “Hay que visualizarlo, tratar de seguir insistiendo y preparar el próximo partido”, concluyó en cuanto al duelo con Corinthians por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El DT dejó a Brian Aguirre en el banco porque no quería jugar con tres delanteros y prefirió sumar gente en defensa. En este sentido, apuntó: “Ellos tienen extremos muy rápidos y también adelantan mucho a los dos internos”.

En la batalla táctica con Vanderlei Luxemburgo, Heinze puso a Montenegro antes del entretiempo. Luego reemplazó al jugador en el complemento porque el Timão se había quedado con dos mediocampistas. “Tuve que sacar a uno de los tres”, explicó respecto de la línea de volantes visitantes.

¿Cuándo juega Newell’s?

El segundo partido de Newell’s y Corinthians en la Copa Sudamericana 2023 se programó para el martes 8 de agosto a las 21.30. El duelo se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y las entradas ya están a la venta.

Corinthians viajará a la Argentina con un gol de ventaja, de modo que un empate le basta para clasificar a cuartos de final. El ganador de este cruce se medirá con Estudiantes de La Plata o Goiás.