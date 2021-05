El jueves se realizó la primera sesión en la Cámara de Diputados de Santa Fe luego de la muerte de Miguel Lifschitz, quien fue su Presidente. En medio de un sentido homenaje quien habló y agradeció el apoyo fue su esposa, la diputada Clara García, a quien se la escuchó muy conmovida.

García comenzó reconociendo al nuevo presidente de la Cámara, Pablo Farías. “Querido Pablo sos un hermano para mi, nos llevo a esto la vida, pero en estos últimos días tu apoyo y compañía fueron un abrazo tan cálido a la distancia”, dijo y resaltó notablemente conmovida: “Ni vos querés estar ahí, ni yo quiero estar acá”.

Al mismo tiempo sostuvo que sus palabras no eran un homenaje “sino un agradecimiento”, a lo compartido con Lifschitz, a las muestras de apoyo del partido y “a las miles de personas que rezaron en las oraciones de todas las religiones, en los ritos más diversos y esperanzadores” por la salud de su esposo. “Cada uno sentía que su vela y su fuerza podía llegar”, sostuvo y se mostró convencida de que el exgobernador recibió este cariño.

Miguel Lifschitz el hombre político y privado

Clara García lo describió como un “hombre tan fuerte que nunca se rindió, jamás”, y volvió a manifestar su anhelo porque las muestras de afecto le hallan llegado: “Yo anhelo y tengo en mi corazón que es ‘Fuerza Miguel’ lo acompañó hasta ese último minuto”.

“Tuve el privilegio de ser su esposa, de ser su compañera incondicional, de entenderlo con la mirada, de conocer la intimidad. Y quiero decirles que cada minuto de su vida privada, fue un honor a su vida pública porque él estudiaba, leía, escuchaba lo mas diverso, planificaba, se retaba a si mismo, se exigía mas que nadie”, aseguró.

Clara García junto a Miguel Lifschitz @ClaraGarcia_SF | Twitter

Al mismo tiempo sostuvo que tuvo “la enorme felicidad de verlo en familia, de verlo como padre compartir con sus tres hijas e hijo. [...] Ver su sonrisa plena con sus dos nietas y en este último tiempo, tan poquito tiempo, con su último nieto”.

“Miguel murió por COVID”

La Diputada explicó porqué remarca que su esposo murió producto del coronavirus y como se siente al respecto: “Miguel murió por COVID y yo lo repito porque quiero abrazar a las familias de los enfermos graves y de cada una de las personas que murieron por COVID, porque estuve ahí en esas esperas y en ese dolor que se hacían insoportable, en ese preguntarle a los médicos que más podemos hacer”.

García detalló cual era la respuesta de los médicos ante el desesperado pedido de hacer algo mas por Lifschitz: “El COVID tiene su propio camino y nos invade la impotencia de no haber logrado modificarlo”, relató y remarcó su agradecimiento al personal de salud por tanto esfuerzo. “Quiero en honor al esfuerzo de esos equipos médicos y en honor al dolor de todas las familias, que los muertos por COVID no sean un número, no sean una estadística rutinaria más en las noticias”, señaló.

Sin velorio, a Lifschitz se lo despidió en la Biblioteca Argentina

“Quiero decirles que el COVID no solo nos robó su vida, nos robó la posibilidad de siquiera hacerle un velorio, de darle los abrazos que nos teníamos que dar”, dijo angustiada y agradeció a sus compañeros del partido socialista por la despedida “improvisada cargada de amor y de simbolismo en la Biblioteca Argentina”.

Además remarcó la importancia de este establecimiento para Miguel: “Es un lugar que guarda tres de sus pasiones: la obra pública, la cultura y las juventudes estudiando”.

Para terminar, leyó el mensaje “de una joven, de una mujer y una feminista que escribió: ‘Miguel danos unos días para sacudirnos esta tristeza después nos vas a tener mas fuertes que nunca, militando todo, honrándote. para que nada haya sido en vano ¡Miguel te quiero tanto!’”, y la Cámara de Diputados rompió en un contundente aplauso.