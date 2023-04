El hijo de Miguel Lifschitz lanzó su candidatura a concejal de Rosario: “Basta de discutir boludeces”

Federico Lifschitz, hijo del ex gobernador Miguel Lifschitz, hizo este jueves el lanzamiento de su candidatura como concejal de Rosario. Con el slogan “Basta de discutir boludeces”, el hijo del también ex intendente comenzó la campaña en su rol de referente del Partido Socialista local, que en estos días negocia con la UCR y el PRO la conformación de un espacio conjunto.

En ese contexto, Rosario amaneció con varios carteles con la cara del precandidato de 31 años, que acompañó la entrada a la arena electoral con una serie de tuits en los que sostiene un mensaje alejado de cualquier espíritu conciliador con otras fuerzas: “El Concejo no debe perder tiempo discutiendo si declara o no a L-gante como visitante distinguido. Hoy el tema más urgente en Rosario es la seguridad #Bastadeboludeces”.

Federico Lifschitz busca asegurarse una banca en el Concejo rosarino. Foto: @FedeLifschitz

En el hilo, Lifschitz agregó: “Necesitamos un Concejo que se ponga a laburar en serio: por la seguridad de los vecinos, por las obras que se necesitan en los barrios y no llegan, por los rosarinos que no tienen trabajo ni oportunidades” y habló de “la inacción de muchos dirigentes que optan por no meterse ni hablar de los temas calientes de la ciudad”.

¿QUé repercusiones tuvo la precandidatura de Federico Lifschitz en el partido?

El lanzamiento político de Federico Lifschitz suma tensión dentro del socialismo rosarino. Es que el PS, actualmente está trabajando en una estrategia de lista de unidad liderada por Clara García, que busca asegurar a Susana Rueda en el Concejo.

En esa línea, el aspirante a edil tiene contacto con diversas figuras del socialismo y una base territorial barrial en la zona sur y este sábado, en el congreso partidario que realizará el socialismo, coordinará la mesa de los centros socialistas de Rosario. Cabe destacar que, por su parte, avala la decisión de armar una alianza con la UCR, el PRO, CREO y otros partidos.

¿QUién es federico lifschitz?

Federico es el tercer hijo de Miguel Lifschitz y Nora Ramírez, también es dirigente del PS. Empezó a militar a los 17 años en las seccionales de la zona sur y se convirtió en referente de la juventud del movimiento barrial.

Luego de un largo tiempo alejado de la política, volvió en 2019 y tomó más fuerza en la militancia luego de la muerte de su padre, en el año 2021. En ese sentido, apeló a la figura de su padre para posicionarse fuera de lo conocido y establecer sus lineamientos: “Llevo con mucho orgullo y responsabilidad este apellido, vengo a honrar y defender esas banderas, esa construcción política que dejó una profunda huella en la ciudad y en la provincia. Voy a continuar con el legado que me dejó mi viejo”.